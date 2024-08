Catharina Ziekenhuis start thuismonitoring voor astmapatiënten

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven biedt patiënten met astma sinds kort de mogelijkheid om mee te doen aan het thuismonitoringsprogramma. Dat is besloten na een succesvolle testfase met astmapatiënten in de afgelopen maanden. Twee andere Santeon-ziekenhuizen, namelijk CWZ in Nijmegen en Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, gingen het Catharina Ziekenhuis voor. Doel is om meer patiënten beter te kunnen helpen in minder tijd en zo de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden.

Patiënten die deelnemen aan het thuismonitoringprogramma, vullen regelmatig een vragenlijst in. Hierin staan onder andere vragen over de ernst van de klachten, het medicatiegebruik en de beweging van de patiënt. De vragenlijst wordt bekeken door monitoringsverpleegkundigen, die zo in de gaten houden hoe het met de patiënten gaat. Wanneer nodig nemen ze contact op met de patiënt.

Deelname aan het thuismonitoringsprogramma is niet verplicht, al staan de meeste patiënten met astma er wel voor open. Voor patiënten die thuis gemonitord worden, is één controleafspraak per jaar vaak genoeg. Zonder monitoring zijn dat er vaak twee. Gezien de grote hoeveelheid patiënten die in het Catharina Ziekenhuis behandeld worden, komt er op die manier heel veel ruimte vrij voor andere patiënten.

Testfase thuismonitoring

Een halfjaar geleden ging de testfase voor het programma voor thuismonitoring bij astma van start. Claudia Wing-Klaassen is een van de eerste patiënten die deelnam. Ze staat al ruim een jaar onder controle bij de longarts omdat ze ernstig instabiele astma heeft. Met medicijnen houdt ze de klachten onder controle, maar bij het minste of geringste krijgt ze toch een aanval.

Claudia ervaart het gebruik van de thuismonitoringapp als heel positief: “Vragen stellen kan heel laagdrempelig. Vroeger moest je bellen, stond je in de wacht en dacht ik altijd ‘misschien ben ik andere patiënten die het harder nodig hebben tot last’. Nu kun je via de chatfunctie vragen stellen en hoef je je écht niet bezwaard te voelen.”

Ook verpleegkundig specialist Walter van Litsenburg ziet veel voordelen in thuismonitoring. “Doordat patiënten elke maand of elke week een vragenlijst invullen, krijg je als behandelaar een veel beter beeld van de klachten en kun je patiënten beter helpen. Normaal vulden patiënten zo’n vragenlijst alleen vlak voor de ziekenhuisafspraak in. Die gaf een momentopname en werd ook nog wel eens vergeten.”

Uitbreiding zorgpaden

Het Catharina Ziekenhuis werkt voor steeds meer zorgpaden met thuismonitoring, onder andere bij COPD, Covid, influenza, zwangerschapsdiabetes en hartfalen. En ook patiënten die een herseninfarct hebben gehad worden via thuismonitoring begeleid. Aan de meetwaarden die patiënten doorgeven via de app zien de verpleegkundigen of het herstel van de patiënten goed gaat. Wanneer dat niet het geval is, schakelen de monitoringsverpleegkundigen snel met de betreffende ziekenhuisafdeling hierover. Op deze manier kunnen ook onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen.