CWZ vernieuwt EPD en introduceert patiëntenapp

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen is deze maand succesvol overgestapt op de vernieuwde versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD): HiX 6.3. Aan deze nieuwe versie kan binnenkort ook een patiëntenapp worden gekoppeld zodat patiënten eenvoudiger het patiëntenportaal MijnCWZ kunnen raadplegen. De nieuwe versie van het EPD zorgt er ook voor dat het CWZ in de toekomst beter gegevens kan gaan uitwisselen met zorgpartners.

Manager medische informatietechnologie (MIT) Robbert Dijkhuizen is blij met de nieuwe versie van het EPD. “Dit biedt de kans om gebruik te maken van nieuwe functionaliteiten en koppelingen in het systeem van leverancier ChipSoft. Hierdoor kunnen we steeds meer en beter gegevens uitwisselen met partners in ons netwerk, zowel op het gebied van medische informatietechnologie als in de zorg”, aldus Dijkhuizen.

Meerder applicaties

Sinds eind 20177 werkt het CWZ met het elektronisch patiëntendossier HiX: een gestandaardiseerd systeem, waarin meerdere applicaties zijn geïntegreerd. William van der Stappen, Chief Medical Information Officer (CMIO) en chirurg in CWZ zegt dat er met de nieuwe versie nog efficiënter kan worden samengewerkt binnen én buiten de muren van het ziekenhuis. Hij waardeert de inzet van het eigen MIT-projectteam onder projectleiding van Daniëlle Hendriks, samen met key users uit de zorg. Ondanks de invoer van het nieuwe systeem kon de patiëntenzorg gewoon doorgaan.

App voor patiënten

Ook voor patiënten biedt HiX 6.3 een waardevolle toevoeging: de introductie van de HiX Patiënt app. Bijna negentig procent van de patiënten in CWZ maakt sinds eind 2017 al gebruik van het patiëntportaal MijnCWZ, dat aan het EPD is gekoppeld. Naast de huidige web-omgeving kunnen patiënten binnenkort ook de app hiervoor gaan gebruiken. De app wordt de komende tijd eerst getest met een kleine groep medewerkers en patiënten van CWZ. Na evaluatie wordt de patiënt(portaal) app breed geïntroduceerd bij alle patiënten van het ziekenhuis.

Afgelopen zomer maakte het Zaans Medisch Centrum (ZMC) bekend ook te zijn overgestapt op HiX 6.3 van ChipSoft. Ook andere ziekenhuizen maken de overstap naar HiX 6.3. Zo lanceerde het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis eind vorig jaar deze versie van het EPD. En in diezelfde periode maakte het Zuyderland Medisch Centrum, met vestigingen in Heerlen en Sittard, bekend ook te hebben gekozen voor dit EPD. De implementatie zal daar in 2025 worden afgerond.