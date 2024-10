Daniel Fischer nieuwe directeur KPN Health

De huidige VP Sales van KPN Health, Daniel Fischer (48) volgt per 1 november definitief vertrekkend directeur Vinood Mangroelal op. Fischer is al zeven jaar in dienst bij KPN en kan bogen op een schat aan ervaring in de zorgmarkt. Hij was commercieel verantwoordelijk voor KPN Health en heeft geholpen technologie bij zorgklanten te laten groeien.

Fischer is trots dat hij nu als nieuwe directeur de kans krijgt verder bij te dragen aan het verbeteren van de zorg met technologie. “Onze belangrijkste diensten zijn internetverbindingen, beveiliging, werkplekken en communicatie. Een innovatie is onze technologie voor gegevensuitwisseling, die samenwerking vergemakkelijkt en snelle toegang tot zorginformatie mogelijk maakt”, aldus Fischer. Gevraagd naar waar Fischer zich als eerste op gaat focussen in zijn nieuwe rol als directeur van KPN Health zegt hij: "De focus gaat vooral liggen op het doorpakken van de rol die we vanuit KPN Health kunnen en willen pakken binnen het verbinden van de zorg in Nederland vanuit digitalisering."

De afgelopen jaren was Fischer vanuit sales verantwoordelijk voor KPN Health. Als directeur gaat hij in zin nieuwe rol verder om een bijdrage te leveren aan de uitdagingen waar de Nederlandse gezondheidszorg voor staat. "KPN speelt een essentiële rol in de digitalisering van de zorg. Dit past bij een bedrijf als KPN en ik vervul hier graag een actieve rol in. KPN Health biedt unieke oplossingen zoals monitoring van cliënten en veilige uitwisseling van zorgdata. De veiligheid van data is cruciaal en past perfect binnen het DNA van KPN. Ik kijk ernaar uit om samen met de teams de zorg vooruit te helpen", zegt Fischer.

De zorgsector heeft digitalisering omarmd, een belangrijke stap om zorg toegankelijk te houden. "Geen enkele zorgorganisatie is hetzelfde. Een fysiotherapeut, huisarts of tandarts heeft andere vraagstukken dan een GGZ-instelling, verpleeghuis of academisch ziekenhuis. Toch zien we ook grote overeenkomsten. Thema’s die bij elke organisatie in de zorg terugkomen, en als grote gemene deler technologie en digitalisering hebben. KPN Health heeft alles in huis om zorgorganisaties te helpen bij de digitalisering van hun zorgproces. Nu en in de toekomst!", zegt Fischer.

Daarnaast benadrukt Daniel ook het belang van naleving van zowel internationale innovaties als nationale regelgeving. Met KPN Health Exchange kunnen organisaties voldoen aan cruciale eisen uit de Integrale Zorgovereenkomst (IZA), waardoor de naleving van de nationale wetgeving wordt gewaarborgd.

In zijn rol als VP Sales werd bij KPN Health werd onder andere KPN Health Exchange uitgerold, die veilige en efficiënte innovatie in de gezondheidszorg mogelijk maakt. Dit platform biedt zorgprofessionals geavanceerde ondersteuning, waardoor ze de best mogelijke zorg kunnen leveren. Van het gebruik van kunstmatige intelligentie voor diagnostiek tot het faciliteren van het veilig delen van gegevens, KPN Health Exchange biedt een infrastructuur die niet alleen de gegevensbeveiliging garandeert, maar ook toegang verleent tot relevante zorgapplicaties en -tools.

KPN Health biedt een breed scala aan ICT-oplossingen, specifiek voor de zorg. Daarbij is ook veel aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid. KPN is verantwoordelijk voor kritische infrastructuren in Nederland, zoals openbaar vervoer, 112 en mobiele telefonie. En maatschappelijke initiatieven, zoals Teletolk en KlasseContact, tonen KPN's inzet voor de samenleving. Daarvoor staat dagelijks een team van 130 zorgprofessionals klaar.

Het landelijke E-Zorg netwerk verbindt al 20 jaar apotheken, huisartsen en ziekenhuizen voor de uitwisseling van data. Dagelijks wisselen zorgprofessionals via het goed beheerde zorgnetwerk 800.000 medische berichten uit en KPN doet het onderhoud voor 40.000 zorgwerkplekken.