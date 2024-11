Deventer Ziekenhuis krijgt 4 miljoen voor transformatieplannen

De transformatieplannen voor de zorg die het Deventer Ziekenhuis heeft, zijn onlangs goedgekeurd door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Salland Zorgverzekeraar. De toekenning betekent 4 miljoen euro transformatiegelden voor het Deventer Ziekenhuis. Met het geld kan het ziekenhuis samen met zorgpartners in de regio nog sneller innoveren en zo bijdragen aan de transformatie van de zorg in Salland en omstreken. Hierbij richten ze zich op Zorg Dichterbij Huis en Digitale Zorg.

Daarmee sluit het Deventer Ziekenhuis aan op de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord en het regioplan, opgesteld door Salland United. Ook is het in lijn met de strategie van het ziekenhuis om de zorg te vernieuwen. Door de hoge zorgkosten, groeiende zorgvraag en het tekort aan personeel, staat de toegankelijkheid van de zorg onder druk. “Om de topklinische zorg van het Deventer Ziekenhuis ook in de toekomst persoonlijk en dichtbij te kunnen blijven bieden aan de inwoners van Salland en omstreken, is vernieuwing nodig. Deze transformatiegelden, samen met de unieke regiosamenwerking die er al is, gaan ons helpen te versnellen”, voegt Innovatiemanager bij het Deventer Ziekenhuis, Wilco Kleine, toe.

Regiopartners

Binnen zowel Zorg Dichterbij Huis als Digitale Zorg werkt het ziekenhuis intensief samen met regiopartners. Zo hebben Carinova en Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) meegeschreven aan het plan. Een van de voorbeelden van zorginnovatie is dat medicatie voortaan dichterbij huis wordt toegediend in plaats van in het ziekenhuis. Ook worden patiënten met langdurige ziekte vaker op afstand gemonitord via digitale toepassingen. Beide initiatieven worden opgezet in samenwerking met thuiszorg.

Een ander voorbeeld is het Meedenkconsult, dat met HCDO wordt opgestart. Hiermee kunnen huisartsen aan medisch specialisten vragen om met hen mee te denken, zonder dat de patiënt wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis worden hiermee voorkomen. “Met de transformatiegelden gaan we ook de regionale inzet van thuismonitoring verder uitbreiden. Naast patiënten met hartfalen, waarbij dit inmiddels de standaard is geworden, gaan we ook andere groepen met chronische aandoeningen, zoals astma, COPD, diabetes en hart- en vaatziekten, op deze manier ondersteunen”, voegt Kleine toe.

Toekomstbestendig

Salland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis zijn enthousiast over de transformatieplannen van het Deventer Ziekenhuis en regionale zorgpartners. De verzekeraars zijn van mening dat de investering vanuit het Integraal Zorgakkoord een extra impuls is voor de regio om toegang tot medisch specialistische zorg te optimaliseren. Daarmee wordt de zorg toekomstbestendig ingericht.

Eind vorige maand gaven zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ nog hun goedkeuring aan het transformatieplan van het Digitaal Gezondheidscentrum (DGC). Dit centrum begeleidt mensen met chronische ziekten, onder meer door het inzetten van apps en telecoaches. De goedkeuring van het transformatieplan betekent dat de zorgverzekeraars 16,9 miljoen euro steken in de financiering van de transformatie van de chronische zorg in de regio Kennemerland.