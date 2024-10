Transformatiegelden voor Digitaal Gezondheidscentrum

Twee zorgverzekeraars, Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ, hebben hun goedkeuring gegeven van het transformatieplan van het Digitaal Gezondheidscentrum (DGC). Dit centrum begeleidt mensen met chronische ziekten, onder andere door het inzetten van apps en telecoaches. De goedkeuring van het transformatieplan betekent dat de zorgverzekeraars 16,9 miljoen euro steken in de financiering van de transformatie van de chronische zorg in de regio Kennemerland.

Het DGC werd in 2023 gestart door Rode Kruis Ziekenhuis, Huisartsen Midden en Zuid Kennemerland, ViVa! Zorggroep, Heliomare en gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Het primaire doel van het DGC is een effectievere en efficiëntere samenwerking tussen zorg, welzijn en de mensen met chronische ziekten zelf te realiseren om zo de zorg in de regio ook in de toekomst toegankelijk te houden.

Digitale begeleiding

Het DGC richt de begeleiding van chronisch zieke patiënen in op basis van Positieve Gezondheid. Interventies sluiten aan bij thuismonitoring, ziektemanagement en preventie. Het centrum gebruikt apps om mensen met chronische ziekte te informeren over het leven met hun aandoening en hen te bevragen over hun gezondheid. Daarnaast voeren de verpleegkundig telecoaches preventiegesprekken op basis van positieve gezondheid.

De samenwerking binnen het DGC zorgt ervoor dat mensen met chronische ziekten op het juiste moment ondersteuning vanuit zorg of het sociaal domein ontvangen, afhankelijk van hun behoeften. Denk aan ontmoeting in buurthuizen, beweeggroepen of schuldhulpverlening. Zo ondersteunen we bij regie op het leven met een ziekte.

Integrale begeleiding door DGC

De regio Kennemerland telt duizenden mensen met chronische ziekten die nu al de meerwaarde ervaren van de integrale begeleding vanuit het DGC. Door effectieve netwerkzorg met zorg en welzijn en inzet van digitale middelen, draagt het DGC bij aan zelfmanagement van mensen met chronische ziekte. De ambitie is om het aantal partners uit te breiden naar meerdere zorg- en welzijnsorganisaties.

In het Integraak Zorg Akkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt die moeten leiden tot het versnellen van de transformatie naar passende zorg. Hiervoor stelde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2,8 miljard euro beschikbaar tot en met 2027. De genoemde zorgorganisaties en gemeenten ontvangen 16,9 miljoen euro om de transformatie van het Digitaal Gezondheidscentrum te realiseren.

Zilveren Kruis en VGZ juichen deze domein overstijgende samenwerking toe. “Wat zo mooi is van het DGC is dat mensen thuis en dichtbij zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Daarbij is er niet alleen aandacht voor fysieke uitdagingen maar ook voor mentale en sociaal-emotionele. Mensen hebben regie op hun behandeltraject: meer inzicht en grip op de ziekte vergroot hun veerkracht en gevoel van veiligheid. Ook namens VGZ wensen we alle betrokken partijen veel succes met de verdere uitwerking en implementatie van deze mooie samenwerking”, zegt Floor Burgers, regio coördinator Zilveren Kruis.

Transformatiegelden voor digitale zorg

De afgelopen periode is meer transformatiegelden toegekend aan (vergelijkbare) transformatieplannen. Zo ontving het digitale platform Digizorg 8,1 miljoen euro voor de uitvoering van een meerjarig transformatieplan, waarbij transmurale zorgpaden ontwikkeld worden. Zo moeten zorgaanbieders beter kunnen samenwerken om de zorg in de regio Rijnmond te verbeteren. Vorig jaar werd vanuit VWS en de betrokken zorgverzekeraars 77 miljoen euro aan transformatiegelden toegekend aan het grootschalige transformatievoorstel van de Santeon Ziekenhuizen omtrent het realiseren van zorg dichterbij huis.