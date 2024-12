Dienst Verwijzen ontwikkeld met AI-gedreven low-code platform

Vorige week werd bekend dat VECOZO, een organisatie die veilige communicatie tussen partijen in de zorg faciliteert, de nieuwe dienst Verwijzen, landelijk beschikbaar gemaakt heeft. De dienst biedt een alternatieve oplossing voor digitale verwijzingen voor de hele zorgketen; van verwijzers, aanbieders van vervolgzorg tot en met patiënten.

Tot voor kort was de zorgsector voor het faciliteren van het berichtenverkeer tussen verwijzers zoals huisartsen en zorgverleners afhankelijk van één leverancier. “We ontvingen vanuit verschillende brancheorganisaties signalen dat er behoefte was aan een alternatief dat een betere gebruikservaring kon bieden en tegelijkertijd kosteneffectiever zou zijn”, vertelt Maaike Caron, Manager Operations bij VECOZO.

Regionale tests en optimalisatie

Uit regionale tests is al gebleken dat de dienst Verwijzen het verwijsproces bij huisartsen versnelt, wat tijdswinst oplevert. Tijd die huisartsen vervolgens kunnen besteden aan de zorg voor patiënten. Daarnaast is dienst ook voor ziekenhuizen en andere zorgverleners die per verwijzing betalen, een kosteneffectief alternatief.

Bij de regionale tests zijn onder andere ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en huisartsenorganisaties betrokken. De resultaten van die tests waren vervolgens de basis voor verdere optimalisaties, zoals een gestandaardiseerde product- en dienstencatalogus. Hiermee kunnen huisartsen het zorgaanbod sneller vinden.

AI-gedreven ontwikkelplatform

Oorspronkelijk maakte het bedrijf voor de ontwikkeling en het onderhoud van applicaties gebruik van het .NET platform. Voor de ontwikkeling van de dienst Verwijzen bleek dit platform echter niet de meest optimale keuze. Behalve dat het de ontwikkeling nogal omslachtig en tijdrovend maakte, was het ook te kostbaar. Daarom werd gekeken naar een alternatieve ontwikkelmethode. Daarbij was het van groot belang dat een platform en leverancier gevonden werd die aan de eisen voor veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid konden voldoen. Criteria waar, zeker gezien de privacygevoelige data waarmee in de gezondheidszorg wordt gewerkt, niet getoornd kunnen worden.

Uiteindelijk werd de oplossing gevonden in het AI-gedreven low-code platform van OutSystems. Dit platform is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van complexe, bedrijfskritische apps. “Het aantrekkelijke van het ontwikkelen met low-code is dat je heel snel iets kunt laten zien aan de stakeholders en kunt valideren of dit aansluit bij de verwachtingen”, zegt Maaike.

Koepelorganisaties en huisartsen

Voor de ontwikkeling van de dienst Verwijzen werd samengewerkt met HSO (een partner van Outsystems), koepelorganisaties en huisartsen. “Onderdeel van de ontwikkeling was het testen van de applicatie in verschillende regio’s waarbij we onder meer ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en huisartsenorganisaties hebben betrokken. Op basis hiervan zijn nog verdere optimalisaties doorgevoerd”, aldus Maaike.

Manager IT van VECOZO, André Beerendonk voegt toe: “We hebben veel bereikt en ook veel geleerd. Er was lef voor nodig om van onze .NET-standaard af te wijken en voor een nieuwe applicatie ook met een nieuwe ontwikkelmethode te gaan werken. Ontwikkelen met low-code betekent ook dat je componenten heel eenvoudig kunt hergebruiken. Daarmee hebben we inmiddels samen met HSO ook een nieuwe inkoopportal en een onderhandelingsmodule ontwikkeld. Verder kijken we nu ook of het OutSystems-platform kan helpen onze technical debt te verminderen en legacy-applicaties kan vervangen. Het platform heeft daarmee een veel vanzelfsprekender positie in ons architectuurlandschap gekregen.”