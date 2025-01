‘Digicoaches dragen bij aan medewerkersbehoud en werkplezier’

Sinds 2019 is er binnen zorgaanbieder Icare aandacht voor het vergroten van de digivaardigheid van medewerkers. Welke stappen zijn er sindsdien gezet? Projectleider Changuna Bijvank vertelt welke successen er zijn geboekt en wat de uitdagingen waren.

Icare (onderdeel van Espria ) biedt intramurale zorg en wijkverpleging in (delen van) Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Bij de organisatie bieden zo’n 5000 medewerkers en vrijwilligers zorg en ondersteuning aan ongeveer 12.000 cliënten.

Meer digivaardigheid

In 2017 voerde Icare een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) in. “Vanaf dat moment gingen medewerkers ook met iPads werken en werd er meer gevraagd van hun digivaardigheid. Het digitaal werken kwam in een stroomversnelling”, aldus Bijvank in ICT&health 6.

Bij onder meer de afdelingen Leren & Ontwikkelen, de Servicedesk en ICT kwamen in de loop van 2018 signalen binnen dat collega’s worstelden met het ECD en hun iPad. “De collega’s van die afdelingen zijn toen in gesprek gegaan met de directie. Die gaf het groene licht voor het uitvoeren van een verkenning. Welke digi-problemen hadden medewerkers? En hoe vaak kwamen die voor?”

Bijvank vertelt dat er in het hele werkgebied van de organisatie vragenlijsten zijn uitgezet. Ook is een aantal medewerkers bevraagd. De projectleider vertelt verder dat er geluisterd is naar signalen van de staf en ondersteunende diensten. Op basis van zowel de interne signalen als de landelijke cijfers heeft een projectgroep ‘Digi(v)aardigheden’ in 2019 een aanpak vastgesteld.

Van zuur naar zoet

Het motto van de projectgroep is: van zuur naar zoet. “We willen namelijk dat medewerkers gaandeweg het project gaan ervaren dat digitale toepassingen niet moeilijk en vervelend, maar juist makkelijk en leuk zijn”, zegt Bijvank. “Om dit te bereiken bewandelen we twee wegen. Ten eerste werkt Icare eraan dat de systemen en applicaties die we gebruiken zo digi-aardig mogelijk zijn. Daarmee bedoelen we dat ze gebruikersvriendelijk moeten zijn. Daarnaast investeren we in het vergroten van de digivaardigheid van de medewerkers.”

Naast een projectgroep, werden er in 2020 ook diverse werkgroepen opgericht. Deze hielden zich bijvoorbeeld bezig met de werving en rol van digicoaches en met communicatie over het project. Dat jaar werd ook een start gemaakt met het oprichten van een klankbordgroep, waarin digicoaches onderling ervaringen uitwisselen en in gesprek gaan met de twee projectcoördinatoren en de projectleider.

Goede moment

Bijvank vertelt dat het aantal digicoaches in 2022 werd uitgebreid tot 16. “Meer clusters gingen toen digicoaches inzetten. Inmiddels hebben we 53 digicoaches.” Ze vertelt dat de toename van het aantal coaches op het goede moment kwam, vanwege de uitrol van Microsoft 365 in de organisatie. “Daar kwamen toen veel vragen over, die de digicoaches konden beantwoorden. Ze helpen graag bij de implementatie van nieuwe (ICT)-toepassingen.”

De signalen die de digicoaches van medewerkers krijgen over knelpunten en mogelijke verbeteringen geven ze door aan Icare. “Zo dragen ze bij aan een grotere gebruiksvriendelijkheid van systemen en apps. Tevens zijn ze ambassadeurs gebleken voor het thema: veilig digitaal werken, met oog voor de privacy”, aldus de projectleider.

