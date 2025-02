Digitaal programma verkleint valrisico en maakt ouderen sterker

Onderzoekers van de Universiteit van Californië San Diego hebben veelbelovende resultaten bekendgemaakt van een onderzoek waarin het ‘Strong Foundations-programma’ van de universiteit werd geëvalueerd. Het programma gaat over digitale valpreventie voor ouderen De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in JMIR Aging en benadrukken de effectiviteit van het programma bij het verbeteren van de houding, het evenwicht en de kracht. Allemaal belangrijke factoren bij het verminderen van het valrisico.

“Deze studie laat het potentieel zien van toegankelijke, online trainingsprogramma's om de fysieke functie van oudere volwassenen aanzienlijk te verbeteren,” zegt de universitair hoofddocent aan de UC San Diego School of Medicine, Ryan Moran, M.D., M.P.H. Hij vertelt dat het onlineprogramma oudere volwassenen helpt bij het trainen. De drempel om daarvoor naar een sportschool te moeten gaan, verdwijnt daarmee. Ook komt dankzij het onlineprogramma de beste hulp terecht bij de mensen die dit het meest nodig hebben, en op een veilige manier.

Vallen is de belangrijkste oorzaak van overlijden onder ouderen. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 1 op de 4 personen boven de 65 haar te maken krijgt met een valpartij. Ook blijkt de deze risico's nog groter zijn in landelijke gebieden, waar de toegang tot traditionele bewegingsfaciliteiten beperkt is. Het Strong Foundations-programma pakt deze uitdagingen aan door veilige, gestructureerde oefeningen aan te bieden die ouderen vanuit huis kunnen gaan doen, al dan niet onder begeleiding.

Gestructureerd online programma

Het één keer per week (60 minuten), 12 weken durende onlineprogramma combineert lichaamshouding, balansoefeningen en krachttraining. Een van de kenmerken van het programma is de semi-geïndividualiseerde instructie. In een kleine groep krijgen mensen realtime op afstand begeleiding bij de training. Het onderzoek bestond uit een quasi-experimenteel ontwerp waaraan 92 deelnemers van 60 jaar en ouder deelnamen. De deelnemers werden geselecteerd op hun valrisico aan de hand van de STEADI-vragenlijst (Stopping Elderly Accidents, Deaths and Injuries) van de Centers for Disease Control and Prevention. In totaal deden 55 deelnemers met een laag risico en 37 deelnemers met een matig risico mee aan het onderzoek.

Zowel de groepen met een laag als met een matig risico vertoonden verbeteringen in lichaamshouding, fysieke kracht en andere metingen. Met name de oudere volwassenen met een matig valrisico boekten de grootste vooruitgang, vooral op het gebied van lichaamshouding en fysieke kracht. “De verbeteringen in houding alleen al zijn bijzonder opmerkelijk, gezien hun sterke correlatie met valrisico en algehele mobiliteit,” voegt Moran toe.

Training binnen bereik

De onderzoekers willen in de toekomst onderzoeken of dit online programma ook kan worden ingezet bij bevolkingsgroepen met een lagere algemene sociaaleconomische status en die verder afgelegen zijn van de locatie waar de interventie al wordt ingezet. Ook wordt bekeken of de digitale, online materialen in andere talen kunnen worden ontwikkeld zodat ook andere bevolkingsgroepen baat gaan hebben bij de valrisicotraining thuis.

Ook in Nederland wordt aandacht besteed aan digitale programma’s van valpreventie. Zo heeft de gemeente Rotterdam samen met wmo radar drieënhalf jaar geleden een digitaal valpreventieprogramma voor senioren geïntroduceerd. En in september vorig jaar opende een nieuwe ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching die dit keer was gericht op technologie voor valpreventie.