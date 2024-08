Subsidieronde voor implementatie valpreventie technologie

Op dinsdag 3 september 2024 opent een nieuwe ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching, dit keer gericht op technologie voor valpreventie. Deze regeling moet bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties die het risico op vallen verminderen of die valincidenten helpen voorkomen.

Valincidenten bij ouderen kunnen grote gevolgen hebben. Naast het feit dat ze zich hier ernstig bij kunnen verwonden, neemt de zelfredzaamheid ook vaak af. En het aantal valincidenten neemt toe, onder andere door de vergrijzing. Het is dan ook belangrijk om in te zetten op preventie.

Technologie voor Valpreventie

De subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Technologie voor Valpreventie is bedoeld voor partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de ketenaanpak valpreventie en die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. De subsidie stelt hen in staat een externe implementatie- en opschalingscoach in te huren en advies in te winnen over de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de zorg.

De ketenaanpak valpreventie is vastgelegd in het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en bestaat uit vier stappen: het opsporen van ouderen met een valrisico, het screenen van ouderen met een hoog valrisico, valpreventieve interventies en doorverwijzing naar structureel beweegaanbod.

Bestaande innovaties

Er zijn al tal van innovaties ontwikkeld of in ontwikkeling voor de verschillende stappen van deze ketenaanpak. Zo zijn onderzoekers van het Eindhovense Santeon-ziekenhuis Catharina al enkele jaren bezig met een onderzoek naar het voorspellen van valpartijen bij opgenomen patiënten. En in het St. Antonius Ziekenhuis, een Santeon Ziekenhuis in Utrecht, zijn alle oude bedden vervangen door 290 slimme exemplaren met valpreventie.

De subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Technologie voor Valpreventie is specifiek gericht op het implementeren en opschalen van dergelijke technologische ontwikkelingen of procesinnovaties. De subsidie kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor het maken van procesafspraken met verschillende partijen om een duurzame samenwerking te realiseren, het implementeren van technologie die helpt om beweging nauwkeurig te analyseren, of het implementeren van tools die het risico op vallen verkleinen.

Vorig jaar stond de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching in het teken van thuiswonende ouderen. Gezien het grote succes ervan, waren er in totaal drie rondes. Het ging hierbij specifiek om het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties die het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.