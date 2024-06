Cursus Digivitaler verbetert digitale vaardigheden van patiënten

Het Limburgse Zuyderland Medisch Centrum en de regionale bibliotheken slaan de handen ineen om de digitale vaardigheden van patiënten te ondersteunen. Tijdens een cursus ‘Digivitaler’ georganiseerd door de bibliotheek, oefenen deelnemers onder andere met het vernieuwde MijnZuyderland en beeldbellen via BeterDichtbij. Ook is het mogelijk om te beeldbellen met de DigiCoach van DigiPunt Zuyderland. Zo zijn ze beter voorbereid wanneer ze een digitale afspraak hebben met een medisch specialist.

De zorg wordt steeds digitaler. De meeste ziekenhuizen hebben een patiëntportaal en er zijn steeds meer apps die patiënten kunnen gebruiken om hun eigen gezondheid te monitoren en zorg te regelen. Ook bij het Zuyderland worden videoconsulten regelmatig ingezet als digitaal alternatief voor een fysieke afspraak.

Er is echter een grote groep patiënten die moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen. Mensen die niet over de digitale vaardigheden beschikken die hiervoor nodig zijn. Deze groep, onder andere ouderen en anderen met een kwetsbare gezondheid, ervaart stress door alle digitale hulpmiddelen en gaat ze uit de weg. Terwijl juist zij relatief vaker zorg nodig hebben.

DigiPunt Zuyderland

Eerder dit jaar richtte het Zuyderland daarom het DigiPunt Zuyderland op: een centrale hub voor ondersteuning op het gebied van digitale zorg van het ziekenhuis. Hier kunnen zowel medewerkers als patiënten en hun naasten terecht met al hun vragen over digitale zorg. Ook kunnen mensen er oefenen met het gebruik van een app of instructies krijgen.

In samenwerking met de regionale bibliotheken wordt deze service nu verder uitgebreid onder de noemer ‘Digivitaler’. De bibliotheken organiseren cursussen of workshops om mensen te leren hoe ze digitale zorgtoepassingen moeten gebruiken. Elke les behandelt een vorm van digitale zorg. Zo zijn er lessen over Thuisarts.nl, Apotheek.nl, gezondheidsapps, het patiëntportaal en het videoconsult. De workshops vinden plaats in een ontspannen sfeer en er wordt uitgebreid de tijd genomen. De deelnemers kunnen in kleine groepjes onder begeleiding uitgebreid oefenen met de verschillende toepassingen.

Digitale vaardigheden ondersteunen

Er was binnen zorginstellingen al aandacht voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers. In 2022 richtte BeterDichtbij bijvoorbeeld een academie op om zorgprofessionals te trainen op digitale vaardigheden. En in diezelfde periode konden medewerkers van VVT-organisatie Thebe in een Digitaal Leerlandschap zelf aan de slag met het vergroten van hun digitale vaardigheden.

Nu komt er dus ook meer aandacht voor patiënten en hun naasten. Het Zuyderland is daar niet de enige in. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) opende vorige maand de nieuwe afdeling ‘Zelfzorg Thuis’. Zorgverleners op deze afdeling helpen patiënten hoe ze zelf hun zorghandelingen kunnen verrichten. Ook helpen ze patiënten om meer met digitale ondersteuning zoals apps te gaan werken. Hierdoor worden de patiënten zelfstandiger en hebben ze meer de regie over hun eigen zorg. Dit vermindert de druk op de zorgverleners.