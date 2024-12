Digitale zorg Parnassia; Nieuw EPD MUMC+ en bestuurswisselingen

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het nieuwe cliëntenportaal en de samenwerking tussen Parnassia Groep en Stichting Helpdesk Digitale Zorg en de overstap naar een nieuw EPD bij het Maastricht UMC+. Verder ook aandacht voor de nieuwe clusterdirecteur Chronische Zorg bij het Zuyderland Medisch Centrum, de nieuwe RvT-voorzitter van Rijnstate en de nieuwe zorginhoudelijk bestuurder bij GGZ Friesland en Synaeda.

Samenwerking voor betere digitale zorg

De lancering van een vernieuwd cliëntenportaal op 30 november, markeerde tevens de samenwerking die Parnassia Groep is aangegaan met de Stichting Helpdesk Digitale Zorg. Samen streven zij ernaar om cliënten nóg beter te ondersteunen bij het gebruik van digitale zorgtoepassingen. Met het nieuwe Cliëntenportaal krijgen cliënten toegang tot hun medisch dossier, handige e-healthmodules en de mogelijkheid om te beeldbellen met hun behandelaar Hoewel digitale zorg veel meerwaarde biedt, vinden veel cliënten het gebruik ervan nog ingewikkeld.



Daarom staan de medewerkers van Helpdesk Digitale Zorg klaar om vragen te beantwoorden en op een begrijpelijke manier uitleg te geven, zodat zorgprofessionals zich kunnen focussen op waar zij goed in zijn: het bieden van de beste zorg. "Het is belangrijk dat cliënten niet alleen toegang hebben tot digitale zorg, maar ook de juiste begeleiding om hiervan te profiteren. Zo kunnen zorgprofessionals zich richten op hun kernwerk: goede zorg bieden", aldus Laura van Goor, bestuurder van Antes, onderdeel van Parnassia Groep. "Met deze samenwerking zorgen we ervoor dat cliënten zelfverzekerd gebruik kunnen maken van digitale zorg en meer regie krijgen over hun zorgtraject", voegt Merlijne Sonneveld, bestuurder van Helpdesk Digitale Zorg, daar aan toe.

Nieuw EPD bij Maastricht UMC+

Op 1 december heeft het Maastricht UMC+ de overstap gemaakt naar een nieuw EPD. Met de overgang naar het systeem van Epic komt een einde aan het tijdperk dat het ziekenhuis gebruikmaakte van een aantal losstaande systemen. Dit stelt zorgverleners in staat persoonlijke en medische gegevens van patiënten efficiënt vastleggen en delen met andere zorgprofessionals die bij de patiënt betrokken zijn.



“Medewerkers uit alle groepen hebben nauw samengewerkt om het beste EPD voor ons ziekenhuis en onze patiënten te ontwikkelen. Er is hard gewerkt aan een zorgvuldige voorbereiding, en we mogen trots zijn op het resultaat!”, aldus bestuursvoorzitter Helen Mertens. Om ervoor te zorgen dat medewerkers die daar behoefte aan hebben, de tijd krijgen om het nieuwe EPD onder de knie te krijgen, worden in de komende weken minder poliklinische afspraken en opnames ingepland. Dat geldt, uiteraard, niet voor de spoedzorg.

Bestuurlijke benoemingen

Op 1 december is oud-wethouder van Den Haag, Kavita Parbhudayal gestart als clusterdirecteur Chronische Zorg bij het Zuyderland Medisch Centrum in Limburg. In Den Haag was zijn tussen 2018 en 2023 wethouder, aanvankelijk met de portefeuille Zorg, Jeugd en Volksgezondheid en later van Werk, Wijken en Dienstverlening.



Op 1 januari wordt Prof.dr. Wouter ten Have geïnstalleerd als de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Rijnstate. Hij volgt daarmee Kees Dubbelboer op die na 8 jaren terugtreedt uit de Raad van Toezicht vanwege het verlopen van de maximale statutaire benoemingstermijn. Ten Have is hoogleraar organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam en medeoprichter van TEN HAVE Change Management. Daarnaast is hij toezichthouder bij Vilans, de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning, en bij de Hartstichting.



Onlangs is Gerda van der Meer door de raad van toezicht van de zorgorganisatie benoemd tot zorginhoudelijk bestuurder bij GGZ Friesland en Synaeda. In februari treedt zij als lid ook toe tot de raad van toezicht. Op dit moment is Van der Meer werkzaam als directeur bij Cordaan, een zorginstelling met een breed aanbod voor uiteenlopende doelgroepen in het westen van het land.Samen met Arron Bell, de voorzitter van de RvT, staat Van der Meer aan de lat om de uitdagingen en kansen in (geestelijke) gezondheidszorg op provinciaal niveau en daarbuiten, aan te gaan. "Goede zorg begint bij samenwerking, verbinding en oog voor cliënt en medewerkers”, aldus de kersverse bestuurder.

