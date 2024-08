Feedback gevraagd bij advies dynamische waardelijsten

Nieuwe ziekteverwekkers, nieuwe medicijnen, nieuwe inzichten en behandelingen zorgen ervoor dat de zorg doorlopend verandert. Deze veranderingen hebben invloed op het eenduidig noteren in waardenlijsten van informatiestandaarden. Via het principe van Eenheid van Taal moeten dan snel nieuwe codes kunnen worden toegevoegd aan waardelijsten van bijvoorbeeld ziekteverwekkers. Daarom roept Nictiz leveranciers en information officers op om een advies te reviewen over hoe om te gaan met dynamische waardelijsten.

Informatiestandaarden bevatten waardenlijsten. Sommige waardelijsten zijn statisch, zoals de waardelijst TestUitslagStatus met daarin de vaste waarden: voorlopig, definitief en gecorrigeerd. Andere waardelijsten zijn dynamisch. Wanneer een nieuwe versie van een terminologiestelsel wordt gepubliceerd dan wijzigt de inhoud van een dynamische waardelijst zoals de Micro-organismeCodelijst. Dit voorbeeld bevat SNOMED-codes voor alle soortnamen van micro-organismen die Nederlandse zorglabs vastleggen. Elke maand komen daar nieuwe namen en codes bij.

Stabiele informatiestandaard

Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe versie van een informatiestandaard kost tijd en geld. Daar komt bij dat dynamische waardelijsten verwijzen naar een extern terminologiestelsel, zoals LOINC of SNOMED. Een stelsel zoals dit wijzigt vaker dan de informatiestandaard. Een dynamische waardelijst wijzigt mee, terwijl de informatiestandaard stabiel blijft. Met dynamische waardelijsten lukt het om de informatiestandaard stabiel te houden en toch codes voor nieuwe aandoeningen, pathogenen of medicijnen toe te voegen. Denk aan codes voor SARS-CoV-2, het virus dat COVID veroorzaakt.

Bij Nictiz hebben ze ontdekt dat het onduidelijkheid is hoe je deze waardelijsten actueel moet houden. Daarom werkt Nictiz aan een advies over de implementatie van dynamische waardelijsten, zowel voor vastlegging als voor uitwisseling van gegevens. Leveranciers of information officers hebben de mogelijkheid om dit conceptadvies te reviewen en feedback hierop te tegen voor 1 september. Bij vragen kan contact worden opgenomen met de Nictiz Servicedesk.

Iedere maand publiceren

Bij nieuwe medicijnen duurt het soms drie maanden voordat deze zijn terug te vinden in de codelijsten van een informatiesysteem. Daarom publiceert Nictiz in plaats van tweemaal per jaar vanaf september 2024 elke maand de Nederlandse SNOMED-editie (behalve in juli en december). De publicatie vindt steeds plaats op de laatste dag van de maand. In de september-editie kun je meerdere nieuwe effectiveTimes aantreffen uit de periode april – september. Nictiz raadt aan om hiermee rekening te houden als je een delta-versie wilt maken uit de releasebestanden.