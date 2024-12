Gebruik BeterDichtbij ook in 2024 flink in de lift

Goede communicatie is cruciaal bij het verlenen van zorg. Een van de digitale middelen die hierin al zijn sporen heeft verdiend is BeterDichtbij. In Nederland zijn inmiddels een miljoen mensen die de digitale communicatiedienst gebruiken in het contact met hun zorgverleners. In eerste instantie werd de dienst voornamelijk ingezet voor patiëntvragen als vervanging van de telefoon. Inmiddels wordt BeterDichtbij ingezet op meerdere momenten in een zorgpad.

Patiënten gebruiken BeterDichtbij onder meer voor communicatie over afspraakherinneringen, automatische berichtgeving of om vertrouwelijke informatie te delen. Patiënten worden zo beter begeleid met deze communicatie op precies het juiste moment in het zorgpad. Om patiënten beter van dienst te kunnen zijn en te kunnen begeleiden, bevat de BeterDichtbij patiënten-app sinds kort ook de meldingen van Logis.P.

Stress en vragen voorkomen

“Als je twee dagen na een ingreep alvast een berichtje krijgt, dat je als patiënt niet hoeft te schrikken dat er tijdelijk een kleine zwelling ontstaat als de verdoving is uitgewerkt, voorkom je natuurlijk veel vragen”, legt algemeen directeur en oprichter van BeterDichtbij, Godfried Bogaerts, uit. Hij zegt dat dit zowel voor zorgverleners als voor patiënten waardevol is. Volgens Bogaerts is het een van de redenen waarom BeterDichtbij in 2018 is opgericht.

Hij refereert hierbij aan de afname van vragen en het verminderen van no shows. Ook zijn komen patiënten beter voorbereid naar hun afspraken. Bovendien zegt hij dat zorgverleners zelf ook steeds vaker kijken naar hoe ze hun werk en werkprocessen kunnen aanpassen bij wat echt nodig is. Wie moet ik echt zien op de poli en wat kan ik eventueel ook digitaal bespreken? Volgens Bogaerts zorgt deze combi ervoor dat het werk effectiever kan worden gedaan.

De succesfactoren voor de groei van BeterDichtbij zitten hem volgens Bogaerts ook in de samenwerking met de zorgorganisaties zelf en de juiste, betrouwbare partners. Volgens hem zit de grootste groei van de afgelopen twee jaar in het automatisch kunnen versturen van berichten, via HL7/FHIR en intussen ook via de koppeling met Zorgplatform van ChipSoft. Daarmee kunnen organisaties niet alleen al hun patiënten uitnodigen, maar ook berichten in een zelf uitgewerkt zorgpad automatisch laten versturen. Zo is BeterDichtbij volgens Bogaerts al op veel plekken de basis van hybride zorgpaden.

Van BeterDichtbij app naar API

Ook komt BeterDichtbij steeds vaker terug binnen andere applicaties. De beschikbare BeterDichtbij API’s maken het mogelijk om de communicatie-functionaliteit terug te laten komen in een andere app of ander systeem. Daardoor hebben de gebruikers meer keuze en hoeven ze niet in verschillende digitale diensten tegelijk te werken. Dat kan dan voortaan vanuit één plek.

Een van de medisch servicecentra, Zorg bij jou, maakt hiervan al gebruik in hun zorgverlenersdashboard. In 2025 komt BeterDichtbij ook in de HiX-patiëntenapp beschikbaar, zodat patiënten gemakkelijk kunnen communiceren met hun zorgverleners. Daarnaast blijft de BeterDichtbij-app zelf ook werken aan het doorontwikkelen zodat patiënten kunnen kiezen wat het fijnst werkt.