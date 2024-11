Hergebruik routinematig verzamelde zorgdata voor passende zorg

Het project Onderzoekswerkplaats ‘Routine Zorgdata voor Passende Zorg’ is met twee jaar verlengd. Het project moet handvatten bieden voor het verbeteren van beleid en praktijk voor passende zorg. Een ander doel van het project is het ontwikkelen van een goede onderzoeksmethode naar passende zorg. Deze methode moet plaatsvinden via het hergebruiken van routinematig verzamelde zorgdata. De Onderzoekswerkplaats is een gezamenlijk project van het Nivel en Zorginstituut Nederland.

Het verbeteren van beleid en praktijk voor passende zorg is ook een van de ambities uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Kenmerkend voor het onderzoek is dat de gegevens van verschillende bronnen met elkaar worden gecombineerd. Op die manier kunnen de zorgtrajecten die patiënten afleggen binnen en tussen verschillende zorgdomeinen, zoals huisartsenzorg en ziekenhuiszorg, in kaart worden gebracht. In de komende twee jaar komen daar ook de gegevens uit het sociaal domein bij.

Data-infrastructuur

Tot nu toe is in het project met name gebruikgemaakt van declaratiegegevens van zorgverzekeraars die afkomstig waren van Zorginstituut Nederland. Ook werden de routinematig verzamelde zorggegevens uit elektronische patiëntendossiers gebruikt. Die gegevens waren afkomstig van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. In de komende twee jaar breiden de onderzoek partners hun data-infrastructuur uit met gegevens over zorggebruik en ondersteuning in het sociale domein. Ze willen daarmee nog beter inzicht krijgen op de totale zorg die patiënten ontvangen. Dit past bij de ambities die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn vastgelegd: bredere samenwerking tussen de verschillende (zorg)domeinen om te komen tot passende zorg. In het akkoord is vastgelegd om de zorg integraal te benaderen.

De komende twee jaar richt de Onderzoekswerkplaats zich op actuele onderwerpen in de zorg, zoals:

Zorgtrajecten van mensen met psychische klachten.

Acute zorgketen voor kwetsbare ouderen of mensen met psychische problematiek.

Optimalisatie van de eerstelijnszorg om de druk op de huisartsenzorg te verlichten.

Paramedische zorg voor kwetsbare ouderen.

Zorgtrajecten van mensen met multimorbiditeit.

De invloed van het sociaal domein op de zorgvraag bij de huisarts en de tweedelijnszorg.

De Onderzoekswerkplaats werkt nauw samen met de IZA-monitor ‘De beweging naar een sterkere eerste lijn’. Ook deze monitor wordt uitgevoerd door het Nivel en Zorginstituut Nederland. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en partijen in de zorg. Gezamenlijk streven zij, samen met de patiënt, naar passende zorg en ondersteuning op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid. Om deze doelen te kunnen bereiken, is volgens de partijen een sterkere eerste lijn nodig.

Onderzoekswerkplaats

De Onderzoekswerkplaats 'Routine Zorgdata voor Passende Zorg' is een raamproject waarin sinds 2020 het Nivel en Zorginstituut Nederland in co-creatie verschillende deelonderzoeken uitvoeren. Dit project sluit nauw aan bij de onderzoeksagenda van het Nivel en de meerjarenonderzoeksagenda van Zorginstituut Nederland. Andere onderzoeken die in de Onderzoekswerkplaats zijn gedaan, gingen onder meer over zorgtrajecten voor mensen met knie- en heupartrose, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, COPD en multimorbiditeit.

In juni van dit jaar riep het Zorginstituut Nederland nog op een maatschappelijk debat over passende zorg voor mensen met kanker en de (on)mogelijkheden van nieuwe, dure technologieën en geneesmiddelen.