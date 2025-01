ICT&health World Conference: Mis deze sessie’s niet!

Morgen, dinsdag 28 januari, start in het MECC de jaarlijkse ICT&health World conference. Met een groot programma vol Keynotes, seminar’s en presentaties kunnen de vele duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland de nieuwste ontwikkelingen verkennen, inzichten delen en samen de zorg van morgen creëren. Dit zijn een aantal van de vele sessies die meer dan de moeite waard zijn.

Technologie transformeren voor de gezondheidszorg

Hoe kunnen organisaties in de gezondheidszorg zich in een wereld van ongekende verandering en snelle technologische vooruitgang richten op wat echt belangrijk is om transformatie te stimuleren? Margriet Westerink, Technology Health & Public Lead, en Willem Bodde, Modern Workplace Lead, gaan in op deze cruciale vraag door het belang te benadrukken van het bouwen en evolueren vanuit een sterke digitale kern.

Op basis van inzichten uit Accenture's Technology Vision 2025, die de transformatieve kracht van AI en autonome technologieën benadrukt, en hun expertise in digitale kernstrategie, biedt deze sessie een routekaart voor leidinggevenden in de gezondheidszorg. Deelnemers zullen ontdekken hoe ze prioriteit kunnen geven aan technologie-investeringen en zich kunnen richten op de benodigdheden om transformatie te bereiken binnen optimale tijdskaders.

Bouwen vanuit de digitale kern

Deze lezing brengt de visie tot leven met een tastbare use case rond de Digital Modern Workplace en laat zien hoe organisaties hun kerntechnologie kunnen afstemmen op naadloze samenwerking, operationele flexibiliteit en verbeterde resultaten.

Belangrijkste resultaten:

Leer waarom een robuuste digitale kern essentieel is voor aanpassing aan een snel veranderend zorglandschap.

Begrijp hoe u snel en duidelijk strategische technologie-investeringen kunt doen.

Ontdek voorbeelden uit de praktijk om transformatieve visies om te zetten in uitvoerbare strategieën.

Doe mee met Margriet en Willem en krijg zowel de strategische inzichten als de praktische tools die nodig zijn om zinvolle, toekomstbestendige veranderingen in de gezondheidszorg te stimuleren.

Wanneer: Donderdag 30 januari, 11u30, locatie: 2.18 Mekong. Meld je hier aan!

Nieuwe zorgmodellen ontsluiten door data te ontsluiten

De gezondheidszorg genereert steeds meer gegevens, maar de uitdaging is om deze gegevens om te zetten in bruikbare en waardevolle inzichten. Frederique Beelen, Regional Business Unit Leader, CI&I and EMR&CM en Jethro Vermeiren, Modality Sales Specialist Enterprise Informatics van Philips delen in dit seminar hoe platforms kunnen worden ontsloten en geven inzicht in de visie om datapartner te worden voor het ondersteunen van zorgverleners bij het ontsluiten van nieuwe zorgmodellen.

Technologie schrijdt sneller vooruit en verandert rapper dan de meeste (zorg)organisaties kunnen bijhouden. Philips wil organisaties ondersteunen met beheersbare stappen en oplossingen om waarde uit data te halen.

Wanneer: Dinsdag 28 januari, 14u55, locatie: 0.8 Rome. Meld je hier aan!

Se VELYS orthopedische robot

In deze sessie laat Ary Fischbein, Director Capital And Digital Surgery van Johnson & Johnson Medical zien hoe het MEDTECH VELYS robotsysteem de chirurgische precisie verbetert en meetbare verbeteringen in de gezondheidszorg oplevert! Er wordt onder andere dieper ingegaan op de specifieke voordelen van kniechirurgie met robotondersteuning, van een hogere tevredenheid van de patiënt, minder opnamedagen en een lager aantal heropnames gedurende 90 dagen tot kleinere chirurgische teams die helpen om personeelstekorten aan te pakken.

Deelnemers krijgen bruikbare inzichten over hoe ze deze technologie kunnen gebruiken om de resultaten voor patiënten en de efficiëntie van het ziekenhuis te verbeteren. Deze sessie is ideaal voor leiders in de gezondheidszorg, innovatiemanagers, directieleden en ziekenhuisbestuurders die op zoek zijn naar geavanceerde oplossingen om de zorgkwaliteit en operationele prestaties te optimaliseren.

Wanneer: Woensdag 29 januari, 14u25, locatie: 0.8 Rome. Meld je hier aan!