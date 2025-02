Informatie Mijn Rijnstate voortaan eenvoudiger beschikbaar via app

Patiëntportaal Mijn Rijnstate is voortaan sneller en eenvoudiger toegankelijk via de Patiënt-app. Dat laat het Arnhemse Rijnstate Ziekenhuis weten. De app biedt toegang tot actuele informatie over afspraken, uitslagen en medicatie in Mijn Rijnstate via de smartphone. Het ziekenhuis voert de beveiligde app in omdat een ruime meerderheid van de patiënten inmiddels het patiëntportaal gebruikt. Toegang via de eveneens veelgebruikte mobiele telefoon is dan een logische stap.

Zo’n 85 procent van de patiënten van Rijnstate Ziekenhuis gebruikt volgens een eigen onderzoek inmiddels het patiëntportaal, onder meer voor het maken of wijzigen van een afspraak of om uitslagen te bekijken. Het telkens opnieuw moeten inloggen op het portaal met DigiD leverde echter veel klachten over gebruiksonvriendelijkheid op van zowel patiënten als zorgpersoneel.



Gerdy Klein Bleumink, informatiemanager bij Rijnstate, legt uit dat dit met de app niet langer nodig is. “Met de Patiënt-app log je nog maar één keer in met DigiD, daarna met een persoonlijke inlogcode. Dat maakt het een stuk makkelijker. Daarnaast hebben patiënten hun medische informatie in Mijn Rijnstate door de app nu altijd en overal snel bij de hand.” Beumer verwacht dat Mijn Rijnstate zo nog meer onderdeel wordt van de behandeling.

Uitgebreid getest

Achter de schermen is de app de afgelopen tijd in een pilot uitgebreid getest onder patiënten en medewerkers van de poliklinieken Gynaecologie en Oncologie. De eerste ervaringen waren positief, zo stelt Rijnstate. Als belangrijkste voordelen werden genoemd dat mensen medische gegevens altijd en overal, snel en makkelijk bij de hand hebben en dat zij direct inzicht hebben in toekomstige afspraken.



Zo zijn er minder stappen te doorlopen om afspraken in te zien via de app ten opzichte van de webversie. Ook is het voor mensen die onder behandeling zijn bij andere ziekenhuizen dan Rijnstate mogelijk om de afspraken bij andere ziekenhuizen in chronologische volgorde onder elkaar zien in de app – mits deze ziekenhuizen ook gebruik maken van de HiX Patiënt-app.



De HiX Patiënt’ app is te downloaden in de App Store of Google Play. Rijnstate benadrukt dat het niet mogelijk is om tegelijkertijd in de web-versie en in de app in te loggen in Mijn Rijnstate. Daarnaast is het nog niet mogelijk voor gemachtigden om in te loggen in het medisch dossier van de persoon die hen gemachtigd heeft.

Nieuw EPD

In juli 2022 vernieuwde het Rijnstate ziekenhuis zijn elektronische patiëntendossier (EPD) als onderdeel van zijn digitale strategie. Het Arnhemse ziekenhuis stelde destijds als een van de eerste zorgaanbieders met een EPD van Chipsoft over te stappen op de nieuwste versie van HiX: 6.3.



In september 2019 publiceerde Rijnstate haar eerste digitale strategie. Deze strategie gaf perspectief voor toekomstige zorg op lange(re) termijn (die in veel gevallen gebaseerd is op digitale ontwikkelingen). De vernieuwing van het EPD viel binnen het eerste van drie sporen die de enkele jaren geleden geupdate strategie hanteert: continuïteit en doorontwikkeling (de IT op orde en verbetering digitale vaardigheden).