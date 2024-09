Kennisdossiers Expertisecentrum Digitalisering en Welzijn online

Op de website van het Expertisecentrum Digitalisering en Welzijn zijn sinds kort de eerste kennisdossiers beschikbaar. In die dossiers kunnen bijvoorbeeld beleidsmakers en (onderwijs)professionals antwoorden vinden op de vraag hoe games kunnen worden ingezet voor het bevorderen van welzijn. Of op de vraag hoe vaak en waarvoor sociale media en andere digitale media worden gebruikt. Ook wordt er aandacht besteedt aan welke voor- en nadelen digitale technologie met zich meebrengt.

Digitalisering en welzijn is een breed thema en omvat veel verschillende onderwerpen. Het expertisecentrum biedt informatie over de voor- en nadelen van digitale technologieën in relatie tot het welzijn van mensen. De eerste kennisdossiers die nu beschikbaar zijn gaan over:

Feiten en cijfer over digitale media

Het Digitale balans model

Digitale media en opvoeden

Digitale media en onderwijs

Gamen en Welzijn

Website en informatielijn

De komende jaren gaat het expertisecentrum meer kennis ontwikkelen en delen met zowel professionals als met het algemeen publiek. De informatie voor professionals is beschikbaar in de kennisdossiers van het expertisecentrum. De informatie voor algemeen publiek is te vinden zijn op een nog te ontwikkelen, nieuwe website. Ook komt er een informatielijn voor publieksvragen. Verder gaat het expertisecentrum partijen die zich bezighouden met digitalisering en welzijn verbinden door onder meer bijeenkomsten te organiseren.

Dat games, sociale media en andere digitale middelen tot een verslaving kunnen leiden, is bekend. Onderzoek en beleid rondom digitale middelen en welzijn waren voorheen verspreid over verschillende onderzoeksvelden en ministeries. Vanaf april wordt de kennis gebundeld door het expertisecentrum van het Trimbos-instituut. Het Expertisecentrum Digitalisering en Welzijn werd geopend in het bijzijn van de toenmalige staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen.

Digitaal balansmodel

De voortschrijdende digitalisering heeft zoals bekend voordelen maar ook nadelen. Neem bijvoorbeeld het gebruik van tablet of smartphones bij heel jonge kinderen van nul tot vier jaar. Het Trimbos-instituut deed daar twee jaar geleden al onderzoek naar en bracht een nieuw advies uit over het gebruik van digitale media. Ook heeft het instituut toen een zogeheten digitaal balansmodel ontwikkeld. Dat is een online tool waarmee ouders samen met hun kinderen kunnen testen of er wel of geen sprake is van de juiste digitale balans.

Meer informatie

Volgens het expertisecentrum hebben sinds de lancering in april van dit jaar al veel experts en organisaties contact opgenomen met het centrum om samen te gaan samenwerken. Belangstellenden die ook willen samenwerken, kennis uitwisselen of meer willen weten, kunnen contact opnemen met Nastasia Griffioen van het expertisecentrum.