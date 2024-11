Kwaliteitsstandaard BgZ medisch-specialistische zorg in Register ZI

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) bevat de belangrijkste (medische) patiëntgegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze belangrijk zijn in elk onderdeel van het geplande of ongeplande zorgproces. Inmiddels is de kwaliteitsstandaard ‘Uitwisseling BgZ’ tussen instellingen waar medisch-specialistische zorg (MSZ) wordt verleend ingeschreven in het Register van het Zorginstituut. Dat is een belangrijke stap voor het veilig en zorgvuldig uitwisselen tussen instellingen voor MSZ.

Deze manier van gegevensuitwisseling en werken dragen bij aan de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg. Ook wordt op deze manier voorkomen dat een patiënt steeds opnieuw zijn verhaal moet doen. Het vermindert bovendien de administratieve lasten en het voorkomt fouten in (her)registeren.

Kwaliteitsstandaard BgZ

De kwaliteitsstandaard BgZ is onder meer ontwikkeld door de Federatie Medisch specialisten (FMS), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Met het opnemen van de kwaliteitsstandaard in het Register geven partijen duidelijkheid over het belang van het gebruik van de BgZ voor goede zorg. Dit geeft richting aan de technische implementatie die ze samen nog verder gaan uitwerken voor de organisatie van de zorg in de praktijk.

Databeschikbaarheid wettelijk verplicht

In de informatieparagraaf van de kwaliteitsstandaard spreken partijen af welke gegevens zorgverleners nodig hebben voor het leveren van goede zorg. Deze afspraken zijn de basis van het elektronisch uitwisselen van gegevens. De uitwisseling van de BgZ tussen medisch specialistische instellingen wordt via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een verplichte uitwisseling. Nictiz, de Federatie Medisch Specialisten (FMS), CMIO’s en softwareleveranciers hebben afgelopen periode gewerkt aan het optimaliseren van de bruikbaarheid van de Basisgegevensset Zorg Medisch Specialistische Zorg (BgZ-MSZ).

Het elektronisch uitwisselen van gegevens wordt voor specifieke gegevensuitwisselingen wettelijk verplicht. Dit staat in de Wegiz (Wet electronische gegevensuitwisseling in de zorg). De gedachte daarachter is dat als de zorgverleners gegevens elektronisch gaan uitwisselen, de informatie over de behandeling en de zorg voor patiënten sneller beschikbaar komt. Ook is de kans op het maken van fouten aanzienlijk kleiner, zo is de verwachting. Het is een eerste stap richting databeschikbaarheid en neemt een belangrijke plaats in binnen de Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (NVS). Voor een nog betere afstemming over digitale informatievoorziening en databeschikbaarheid binnen de zorg hebben Zorginstituut Nederland en Nictiz in juni van dit jaar een bestuurlijke intentieovereenkomst getekend.

Het Register

De kwaliteitsstandaard BgZ is niet de eerste kwaliteitsstandaard voor de Wegiz die is ingeschreven in het Register. Eerder zijn voor Overdracht medicatiegegevens in de keten en het Kwaliteitskader Spoedzorgketen al een informatieparagraaf toegevoegd. Het Register bestaat uit alle kwaliteitsproducten die door organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn ontwikkeld om in de praktijk de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Volgens de deelnemers gaat het maken van afspraken over goede zorg hand in hand met het maken van afspraken over welke gegevens moeten worden vastgelegd en worden gedeeld om goede zorg te kunnen leveren.