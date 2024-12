Meekijkconsult succes; Hulpmiddelen JBZ; RvT wisselingen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het succes van het meekijkconsult bij Amphia, de nieuwe hulpmiddelenautomaat bij het JBZ en het nieuwe systeem voor radiologiebeelden van het Maasziekenhuis. Verder ook aandacht voor een nieuwe bestuursfunctie van ex-minister Conny Helder en de komst van de aanstaande nieuwe RvT-voorzitter van het Zuyderland Medisch Centrum

15.000 meekijkconsulten bij Amphia

Sinds Amphia in 2021 startte met de mogelijkheid voor huisartsen in de regio om via een meekijkconsult online advies te vragen aan een medisch specialist van het ziekenhuis, is daar in de ruim drie jaar al 15.000 keer gebruik van gemaakt. Het grote voordeel van de meekijkconsulten is dat die bijdragen aan het verlagen van het aantal doorverwijzingen, en daarmee ook het verlichten van de werkdruk van poli’s en medisch specialisten.

Via een meekijkconsult kan een huisarts online een niet-acute vraag stellen aan de medisch specialist. Daarvoor is een beveiligd digitaal systeem geïnstalleerd. Ook bestaat de mogelijkheid om documenten mee te sturen, zoals lab-uitslagen of een thoraxfoto. De belangrijkste voordelen van het meekijkconsult zijn:

Snelle hulp: Een huisarts ontvangt binnen één tot twee dagen reactie op de vraag van de medisch specialist.

Volledige informatie: De medisch specialist krijgt alle informatie en kan dit rustig beoordelen en een advies geven.

Minder ziekenhuisbezoeken: Patiënten worden minder vaak doorverwezen.

Leren en verbeteren: Huisartsen doen kennis op van specialisten, wat de kwaliteit van de zorg verbetert.

Geen extra kosten: Het meekijkconsult valt niet onder het eigen risico.

Hulpmiddelenautomaat bij JBZ

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het volgende ziekenhuis waar een hulpmiddelenautomaat in gebruik genomen is. Mensen die na een ziekenhuisbezoek een of meerdere medische hulpmiddelen nodig hebben, kunnen die hier direct meenemen. Ook bestaat de mogelijkheid om de hulpmiddelen thuis te laten bezorgen. Dat geldt met name ook voor hulpmiddelen die te groot zijn om in de automaat te plaatsen, of zelf te vervoeren.

Met de hulpmiddelenautomaat zijn patiënten ook niet meer gebonden aan de openings- en sluitingstijden van de zorgwinkel. De automaat is 24/7 geopend. Met de introductie van de hulpmiddelenautomaat streven JBZ en Medicura Zorgwinkel ernaar om uw herstelproces te vergemakkelijken en u directe ondersteuning te bieden.

Radiologiebeelden in Maasziekenhuis

Medio december heeft het Maasziekenhuis een nieuw systeem voor radiologiebeelden in gebruik genomen: Sectra PACS. Met dit systeem komen medische beelden, zoals röntgenfoto’s en MRI-scans, sneller beschikbaar voor specialisten. Daarmee worden de wachttijden voor patiënten verkort en kunnen uitslagen sneller gedeeld worden.

Het nieuwe systeem zorgt namelijk voor een snellere diagnose en een betere samenwerking tussen afdelingen, zoals Radiologie en de operatiekamers. Ook wordt het gemakkelijker om medische gegevens te delen met andere ziekenhuizen, wat belangrijk kan zijn als patiënten bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis verder behandeld worden. Het Maasziekenhuis blijft zich inzetten om de zorg voor de regio te verbeteren. Dit nieuwe systeem is een belangrijke stap in die richting.

Conny Helder voorzitter RvT OLVG

Met ingang van 1 januari (2025) is Conny Helder de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het OLVG. De keuze voor de voormalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en minister voor Langdurige Zorg en Sport in het kabinet Rutte IV, is vooral ook ingegeven vanwege haar indrukwekkende ervaring, kennis en kunde binnen de gezondheidszorg, zowel in tweede- en derdelijns ziekenhuiszorg, ouderenzorg, eerstelijn en zorg voor mensen met een beperking.

“Ik kijk uit naar deze nieuwe rol en de verdere samenwerking met de leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur. Mooi dat ik mag bijdragen aan OLVG van nu en van de toekomst”, aldus Conny. “Met Conny Helder krijgt de raad van toezicht een zeer ervaren voorzitter. Haar kennis en kunde over de zorg zijn indrukwekkend’, voegt Just Spee, vicevoorzitter raad van toezicht, daar aan toe.

Nieuwe RvT-lid voor Zuyderland

Drs. Rob Becker MBA treedt per 1 januari 2025 toe als lid van de Raad van Toezicht van het Zuyderland Medisch Centrum Hij vervangt drs. Wilma Schouten MBA van wie de tweede benoemingstermijn per die datum eindigt. Met ingang van 1 augustus 2025, bij het eindigen van de tweede benoemingstermijn van voorzitter drs. Jos van Lange, zal Rob Becker de rol van voorzitter overnemen.

Op dit moment is Rob Becker werkzaam als non-executive director bij AXA UK, niet-uitvoerend bestuurder bij het pensioenfonds ABP, voorzitter van de Adviesraad van de Generale Thesaurie, voorzitter van de Raad van Advies van de Kamer van Koophandel en lid van de externe adviesraad van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Ik ben blij om te mogen toetreden tot de Raad van Toezicht van Zuyderland. De combinatie van een topklinisch ziekenhuis, GGz, zorgcentra, thuiszorg en thuishulp is uniek. Als brede zorgorganisatie heeft Zuyderland een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid: zowel om de juiste zorg te verlenen als ook voor haar bevlogen medewerkers”, aldus Rob Becker.

