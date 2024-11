Met digitale innovaties het verschil maken voor cliënt én zorgverlener

Vijf jaar geleden zijn we bij ouderenzorgorganisatie TanteLouise gestart met de introductie van een bedsensor. Deze sensor wordt geplaatst onder het matras van cliënten met dementie. Hierdoor kunnen zorgverleners onder andere zien of een cliënt onrustig of wakker is wanneer ze in bed liggen. Deze digitale innovatie verbetert de kwaliteit van leven van de cliënten, en verlaagt simultaan de werkdruk van de zorgverleners. Win-win dus. Door deze bestaande innovatie samen met de zorgverleners verder te ontwikkelen, hebben we de voordelen van deze bedsensoren nog verder weten uit te bouwen. De implementatie van een relatief simpele digitale oplossingen kan dus grote positieve gevolgen op de zorg, mits de juiste stakeholders betrokken worden bij het innovatieproces.

In het verleden, voor de implementatie van de bedsensoren, moesten zorgverleners tijdens de nachtdienst elke kamer in- en uitgaan om te kijken of cliënten sliepen of hulp nodig hadden. Het gevolg? Bij het binnengaan van de kamers werden ook cliënten wakker die geen hulp nodig hadden. Vervolgens kon een deel van de cliënten niet meer in slaap vallen, en gingen ze spoken op hun gang of kamer. Daardoor liepen de zorgverleners met nachtdienst de benen uit hun lijf. Ook de zorgverleners die de volgende ochtend aan het werk waren merkten de gevolgen van de verstoorde nachtrust van de cliënten. Cliënten waren namelijk niet te porren voor dagactiviteiten en voor je het wist was het dag- en nachtritme omgedraaid.

Bedsensor

Door het gebruik van de bedsensor hoeven zorgverleners tijdens de nachtdienst niet meer elke kamer in te gaan om te controleren of alles goed gaat. Dat kunnen ze namelijk eenvoudig inzien in een app. Op basis van die informatie kunnen de zorgverleners gericht de cliënten te hulp schieten die ondersteuning nodig hebben, en worden de andere cliënten niet gestoord tijdens hun nachtrust. Dat levert beter uitgeruste cliënten op, en minder belaste zorgverleners. Maar ook voor de ochtendzorg bieden de sensoren uitkomst. Zorgverleners kunnen namelijk in de app zien welke cliënt al wel of niet aan het ontwaken is, en kunnen hun zorg zo afstemmen op het ritme van de cliënten. Dat is prettig voor de cliënt, en vergemakkelijkt het werk van de zorgverlener.

Daarmee bieden de bedsensoren prachtige voordelen voor zowel cliënt als zorgverlener. Maar waarom hier stoppen? In samenwerking met de zorgverleners hebben we onderzocht welke aanvullende functionaliteiten de impact van de bedsensoren op de kwaliteit van zorg nog groter zouden maken. Uit de feedback van de zorgverleners bleek dat ze graag extra ondersteuning zouden krijgen bij de verslaglegging over de nachtdienst. En dus zijn de bedsensoren door de fabrikant zo doorontwikkeld dat er nu elke ochtend automatisch een rapportage over de nachtrust van een cliënt kan worden gegenereerd en toegevoegd aan hun dossier. Een mooi voorbeeld van hoe (bestaande) digitale innovaties de administratielast in de zorg kunnen verlagen.

Heupairbag

Een ander voorbeeld van een succesvolle digitale innovatie bij TanteLouise is de heupairbag. Heupfracturen als gevolg van valpartijen zijn veelvoorkomend in de ouderenzorg. Ouderen met een gebroken heup komen vaak niet in aanmerking voor een operatie en ervaren veel pijn. Dat heeft een grote negatieve impact op de kwaliteit van leven. Daarnaast zijn heupfracturen belastend voor zorgverleners. Cliënten met een heupfractuur moeten soms door twee zorgverleners uit bed getild worden; een aanzienlijke verhoging van de werklast. Door cliënten met een hoog valrisico te voorzien van een heupairbag, wordt het risico op heupfracturen een stuk kleiner. Wanneer een cliënt valt, blaast de airbag zich op en wordt de heup beschermd. De cliënt ontkomt aan een pijnlijke breuk, en heeft daardoor minder zorg nodig. Wederom twee vliegen in één klap.

Ideeën opdoen

De implementatie van de bedsensor was het gevolg van mijn bezoek aan een internationale conferentie, waar deze innovatie werd gepresenteerd. Het succes van de implementatie van de bedsensoren bij tanteLouise delen wij op onze beurt met andere zorgorganisaties. Eerst met andere organisaties in onze regio, en later ook op landelijke niveau via het netwerk ‘Anders werken in de Zorg’. Ik kijk dan ook uit naar de aankomende ICT&health World Conference. De presentatie van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen is inspirerend, en kan dus écht impact hebben op de zorgkwaliteit en -capaciteit.