MRI voor harttoepassingen verbeteren met AI

Philips en Mayo Clinic gaan samen onderzoek doen naar de mogelijkheden van AI voor het verbeteren van cardiale MRI-technologie. Doel van het onderzoek is het verbeteren van de operationele efficiëntie door complexe MRI-onderzoeken te verkorten en de workflow voor radiologen te verbeteren. Kortere, efficiëntere MRI-onderzoeken openen de deur voor het bieden van kwalitatief betere zorg aan meer patiënten die met hartziekten kampen.

Van alle sterfgevallen wereldwijd, wordt ruim een op de tien (13%) veroorzaakt door ischemische hartaandoeningen. Naast CT-scans wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van een MRI-scan om beelden te maken van patiënten met hartproblemen. Een MRI biedt vooral meerwaarde bij de behandeling van aangeboren hartafwijkingen of ziekten die de hartspier aantasten. Echter, omdat er mindere MRI-scanners beschikbaar zijn, en de kosten van een MRI hogere zijn dan die van CT-scans, is de toegang tot MRI van hoge kwaliteit echter vaak beperkt.

MRI-onderzoek verbeteren met AI

In het onderzoek dat nu door Philips en Mayo Clinic gestart wordt, gaan beide partijen bekijken hoe de gepatenteerde AI-technologie van Mayo Clinic gebruikt kan worden in combinatie met de AI-gestuurde technologie van Philips. Door deze twee onderzoekstechnologieën aan elkaar te koppelen, kan de tijd die nodig is voor het maken van MRI-scans mogelijk verkort worden.

"Vanuit het perspectief van de patiënt kunnen MRI-scans stressvol zijn. Een complex cardiologisch MRI-onderzoek kan soms wel meer dan een uur duren. Dat is vaak een uitdaging voor patiënten die in de tunnel van de scanner last krijgen van claustrofobie, het moeilijk vinden om stil te liggen of hun adem niet lang genoeg kunnen inhouden", zegt Ioannis Panagiotelis, Ph.D., Business Leader of MRI bij Philips.

Sneller en efficiënter onderzoek

Het voordeel van snellere, meer efficiënte, MRI-onderzoeken is evident. Wanneer radiologen en andere zorgprofessionals minder tijd per patiënt nodig hebben voor een MRI-onderzoek, dalen de werkdruk en wachtlijsten. Bovendien kunnen door het toepassen van AI ook minder ervaren radiologen complexe cardiale MRI-onderzoeken uitvoeren.

"Door AI toe te passen in elke fase van een MRI-scan van het hart, willen we niet alleen de toegankelijkheid vergroten en de ervaring van de patiënt sterk verbeteren, maar ook de efficiëntie van de afdeling vergroten en de gedetailleerde diagnostische informatie leveren die nodig is voor optimale resultaten voor de patiënt", aldus Panagiotelis.

Lagere veldsterkte

Een ander aspect dat in het onderzoek aan bod komt is de evaluatie van het potentieel van MRI-oplossingen met een lagere veldsterkte. Een ontwikkeling van Philips met als doel om MRI-installaties op meer locaties mogelijk te maken en veiligere scanopties te bieden voor patiënten met implantaten die gevoelig zijn voor hoge magnetische velden.

Denk aan mensen met een metalen orthopedisch implantaat of een hartimplantaat. Daarvan telt alleen de VS al meer dan 12 miljoen (3,9% van de bevolking). Daarnaast zal naar schatting de helft tot drie kwart van de patiënten bij wie een elektronisch hartimplantaat is geplaatst, op een bepaald moment in hun patiënttraject baat hebben bij een MRI-oplossing met een lagere veldsterkte.