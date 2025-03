Ondersteuning voor medisch technologische toptalenten in Twente

Medisch-technologische toptalenten in Twente krijgen opnieuw de kans om grensverleggend onderzoek te doen. Na een succesvolle eerste ronde in 2023 zetten Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en investeringsmaatschappij Reggeborgh hun samenwerking voort. Het Reggeborgh Research Fellowship ondersteunt opnieuw een nieuwe lichting talentvolle artsen en technisch geneeskundigen bij toegepast wetenschappelijk onderzoek in de topklinische ziekenhuizen van Twente.

Het Reggeborgh Research Fellowship heeft een looptijd van drie jaar. Ook nu weer komen getalenteerde artsen als technisch geneeskundigen in aanmerking om toegepast wetenschappelijk onderzoek binnen het ZGT of MST. “Medisch technologische innovaties kunnen onder andere snellere diagnostiek, complexere ingrepen en zorg op afstand mogelijk maken", vertelt bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem van ZGT.

Individuele begeleiding

Tijdens hun onderzoek ontvangen de fellows individuele begeleiding en volgen ze een gezamenlijk mentor- en opleidingsprogramma met als doel het stimuleren van hun professionele ontwikkeling. Daarnaast maken de Research Fellows ook kennis met het bedrijfsleven en het netwerk van Reggeborgh Foundation. De werving voor deze tweede lichting start op 20 maart.

"Het programma stelt de medisch technisch toptalenten in staat zich te ontwikkelen tot boegbeelden die impact maken met innovaties in de zorg door hun kunde op het gebied van zorg, communicatie en branding, wetenschap & innovatie en ondernemerschap", aldus Miriam Vollenbroek-Hutten, bestuurslid MST.

Geselecteerde onderzoeksprogramma’s

Het fellowship is een samenwerking waarin ondernemerschap, topzorg door toptalent, wetenschap en innovatie in medische technologie samenkomen. Voor de tweede lichting van het Reggeborgh Research Fellowship zijn de volgende onderzoeksprogramma’s geselecteerd:

Beoordelen van weefseldoorbloeding door een veelbelovende fluorescentie techniek waardoor objectief en betrouwbaar verstoorde doorbloeding van weefsel tijdig kan worden herkend en behandelmogelijkheden hierop kunnen worden aangepast. (FI lab, MST)

Analyseren of specifieke patronen tijdens slaapregistraties de beste behandeling voor slaap apneu kunnen voorspellen en of 3D geprinte maskers de therapietrouw van de meest toegepaste behandeling verhogen. (Longgeneeskunde, MST)

(Door)ontwikkelen van biomechanische modellen en virtuele planningen om de uitkomsten van complexe voetoperaties te optimaliseren. (Chirurgie ZGT, Orthopedie MST, aanstelling bij ZGT)

De mogelijkheden verkennen voor de inzet van huidscanners om de dermatologische zorg te transformeren als antwoord op de groeiende zorgvragen. (Dermatologie ZGT & MST, aanstelling bij ZGT)

“Met het Reggeborgh Research Fellowship investeren we samen met Reggeborgh Foundation in de toekomst van de zorg en technologische vooruitgang, maar ook in het verder ontwikkelen van talentvolle mensen”, besluit Dijstelbloem. Meer informatie over het onderzoeksprogramma vind je hier, en in onderstaande video.