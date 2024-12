Onderzoek naar zorg thuis bij hartfalen

De zorg voor mensen met hartfalen moet gaan verbeteren door de inzet van slimme technologie thuis. Onderzoekers onder leiding van het Radboudumc gaan hiermee aan de slag en kregen daarvoor een NWO Perspectief-subsidie van 5,3 miljoen euro. Meer technische hulpmiddelen thuis zoals een smartwatch, moeten opnames in het ziekenhuis voorkomen. Dit moet zorgen voor een vlottere revalidatie, betere monitoring van het hart en een snellere aanpassing van de therapie die wordt gevolgd.

In Nederland kampen 240.000 mensen met hartfalen en dat leidt jaarlijks tot 40.000 ziekenhuisopnames. De kosten hiervan bedragen 800 miljoen euro per jaar. De patiënten die het betreft, hebben vaak een slechte algehele conditie. Ook herstellen ze matig na een ziekenhuisopname en is er een hoog risico op heropname. Onderzoekers van allerlei bedrijven en instellingen in Nederland, waaronder het Erasmus MC en TU/e, gaan onder leiding van hoogleraar Cardiovasculaire Fysiologie aan het Radboudumc, Dick Thijssen, onderzoeken of ze het aantal ziekenhuisopnames kunnen terugdringen.

Begeleiding thuis

Samen met het bedrijfsleven gaan ze binnen het project CardiacCare@Home technologie ontwikkelen waarmee ze in de thuissituatie de hartfunctie kunnen monitoren. “Verslechtering van de hartfunctie ontstaat al vóórdat een patiënt met hartfalen klachten ervaart. Als we die verslechtering vroegtijdig signaleren, kunnen hulpverleners de behandeling sneller aanpassen en hierdoor ziekenhuisopname voorkomen”, licht Thijssen toe. Deze aanpak vereist ook een verdere ontwikkeling van AI, die de grote hoeveelheid aan metingen vlot kan analyseren.

Ook willen de onderzoekers de revalidatie thuis bevorderen. De ervaring is dat mensen het beter doen als ze hulp krijgen om hun leefstijl aan te passen. Als voorbeeld hiervan noemt Thijssen het meer bewegen. Maar volgens hem krijgen lang niet alle patiënten zulke begeleiding. Praktische bezwaren zoals reistijd en kosten staan deelname aan begeleiding in het ziekenhuis vaak in de weg. Er wordt onderzocht hoe dit soort begeleiding ook thuis kan worden aangeboden, bijvoorbeeld via de smartphone. Het project moet de kwaliteit van leven van patiënten gaan verbeteren, de werklast voor ziekenhuispersoneel verlagen en de totale zorgkosten voor hartpatiënten verminderen.

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het Perspectief-programma daagt onderzoekers uit om consortia te vormen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en creëren ze economische kansen voor Nederland.

Deelnemers CardiacCare@Home

Aan het project onder leiding van Dick Thijssen van het Radboudumc doen de volgende instellingen mee: Erasmus MC, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Saxion, Maastricht UMC+, Radboudumc, TNO, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universiteit Twente, Wageningen University, AIKON, Capri Hartrevalidatie, Masimo, MiBida, PraxaSense, Unilabs, VGZ, Chronisch ZorgNet, Dutch CardioVascular Alliance, Harteraad, Hartstichting, Hartvaat-HAG, Jeroen Bosch Ziekenhuis, KNGF, Máxima MC Fonds, Medicus online, Medisch Spectrum Twente, Netherlands Heart Institute, NHN, NVVC, Pharos, Rijnstate Ziekenhuis, 4TU.Health, VSG.