Onderzoek of virtuele psychiater ook echt kan helpen

Om te bekijken of AI ook in de psychiatrie kan worden ingezet, is psychiater Wim Veling een onderzoek gestart. Hij is expert op het gebied van Virtual Reality-toepassingen in de psychiatrie. Centrale vraag is of een virtuele psychiater met patiënten in gesprek kan gaan. Een van de ethische kwesties waarmee ook Veling worstelt. In de komende periode gaat Veling met een team van het Universitair Centrum Psychiatrie met deskundigen over deze vragen in gesprek.

“Hiervoor zoeken we psychologen en experts op het gebied van AI en ethiek, maar ook mensen die al eens een psychiatrische behandeling hebben gehad”, licht Veling toe. Mensen die interesse hebben om aan de gesprekken mee te doen, kunnen zich per mail bij het UMCG melden.

Invloed van AI

Veling ziet dat de toepassingen van AI ieders werk en leven gaat beïnvloeden en ziet dat taalmodellen in razend tempo steeds beter worden. Reden voor hem om in zijn vakgebied mee te gaan in deze ontwikkeling. Met een onderzoek naar de ethische vraagstukken hoopt hij een goede basis te kunnen leggen voor AI-toepassingen in de psychiatrie. “Daarvoor moeten we weten of het acceptabel is om patiënten met een virtuele psychiater te helpen en aan welke eisen dit moet voldoen”, aldus Veling.

Uiteindelijk hoopt Veling een prototype te kunnen bouwen van een virtuele psychiater die ook daadwerkelijk met patiënten in gesprek kan gaan. Iemand die luistert, adviseert en troost. Dat klinkt als echt mensenwerk en het zal volgens Veling ook nog niet aan de orde zijn de komende jaren dat een virtuele psychiater het werk overneemt. Veling is er echter wel van overtuigd dat een virtuele psychiater de eerste stappen bij een patiënt met lichte psychische problemen kan overnemen.

Virtuele psychiater

Bijkomend voordeel van de inzet van een virtuele psychiater is volgens Veling terugdringen van de flinke wachtlijsten in de psychiatrie. Hij sluit niet uit dat het probleem van de wachtlijsten helemaal kan worden opgelost door de inzet van een virtuele psychiater. Daardoor kan de psychiater van vlees en bloed meer tijd besteden aan andere patiënten die kampen met zwaardere psychische problemen.

Behalve bij de zorg voor patiënten wordt AI naar verwachting ook breder in de ggz ingezet. Door het automatiseren via AI kunnen bijvoorbeeld administratieve taken worden geautomatiseerd. Ook wordt het door de inzet van AI makkelijker om samenvattingen te genereren uit patiëntendossiers, waardoor de zorgverleners meer tijd hebben voor patiëntencontact. De verwachting is dat door de inzet van AI uiteindelijk leiden tot betere diagnostiek, preventie en behandeling. AI kan patronen in klachten herkennen die behandelaars soms ontgaan en deze vergelijken met de nieuwste inzichten uit de medische en ggz-literatuur.