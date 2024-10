‘Paarse krokodil’ voor digitale anamnese

Verpleegkundigen in het IJsselland Ziekenhuis hebben met hun initiatief van digitale anamnese vorige week de award ‘De paarse krokodil’ ontvangen. De oplossing van digitale anamnese scheelt een verpleegkundige ongeveer tien uur per week aan administratieve taken. Deze tijd kan voortaan worden besteed aan patiëntenzorg. De award is een initiatief van Stichting Zorgmakers en Kinase om het delen van goede ideeën te stimuleren en om zorgverbeteraars in het zonnetje te zetten. Het IJsselland Ziekenhuis heeft voor het initiatief van digitale anamnese ook een subsidie ontvangen omdat de oplossing bijdraagt aan de administratieve lastenverlichting.

Tijdens het intakegesprek (anamnese) met de arts of verpleegkundige wordt de ziektegeschiedenis doorgenomen. Er wordt dan onder meer gesproken over het verloop van de aandoening en of de aandoening vaker voorkomt in de familie. Ook worden er vragen gesteld over leefomstandigheden, werk en over ander zaken die de klachten mogelijk kunnen beïnvloeden.

Digitale vragenlijst

Binnen het IJsselland Ziekenhuis gaat op verschillende afdelingen de anamnese sinds dit jaar digitaal. Een paar dagen voorafgaand aan de opname ontvangt de patiënt de digitale vragenlijst. Op de opnamedag voert de verpleegkundige een welkomstgesprek en neemt samen met de patiënt de ingevulde vragenlijst door. Deze manier van werken, scheelt een verpleegkundige tijd. Mocht een patiënt de digitale anamnese thuis niet kunnen invullen of in geval de patiënt met spoed wordt opgenomen, wordt de patiënt of naaste gevraagd ter plekke de digitale vragenlijst op een iPad in te vullen.

Steeds meer ziekenhuizen voeren het gebruik van digitale vragenlijsten in. Het Flevoziekenhuis startte twee jaar geleden met een digitale manier om patiënten die een afspraak hebben op de KNO-poli voor te bereiden. Deze patiënten worden voorafgaand aan de afspraak gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. Op deze manier kunnen zowel de patiënt als de zorgverlener zich beter voorbereiden. Het zorgt er bovendien voor dat er tijdens de afspraak meer tijd is om samen het beste zorgpad te kiezen.

Europese uitdaging

Een digitale vragenlijst voor patiënten is één van de oplossingen om de uitdagingen in de zorg aan te gaan. Ook buiten de landsgrenzen staat de zorg onder grote druk. "De crisis in de gezondheidszorg in Europa gaat gepaard met ongekende vermoeidheid onder zorgprofessionals, wat de veiligheid van patiënten en de kwaliteit van de zorg bedreigt. Toch verloopt de invoering van technologieën die deze situatie mogelijk kunnen verbeteren frustrerend traag", aldus Mirka Cikkelova, secretaris-generaal van de European Patient Safety Foundation EUPSF. Wat gaat er mis bij het repareren van het zorgstelsel met behulp van digitalisering? In dit eerder gepubliceerd artikel vertelt Cikkelova meer.