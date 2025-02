Platform voor digitale dagbesteding in de ouderenzorg

Bij de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan zorgt een online platform ervoor dat cliënten in de ouderenzorg die niet naar een locatie kunnen komen of liever thuisblijven, toch kunnen meedoen aan dagbestedingsactiviteiten. De faciliteit is ontstaan tijdens de coronapandemie met een Facebookgroep met filmpjes. Inmiddels is het uitgegroeid tot een innovatief middel dat helpt om ook mensen die niet mobiel zijn te laten meedoen.

Myriam Limper, projectleider digitale dagbesteding bij Cordaan, vertelt dat het van meerwaarde is om ook een digitaal aanbod te hebben. Zo kan het online aanbod ervoor zorgen dat mensen die op de wachtlijst voor dagbesteding staan eerder kunnen worden geholpen. Cordaan sorteert met deze nieuwe vorm van dagbesteding voor op de toekomst, waarin mensen steeds digitaal vaardiger zijn en zorg zich nog meer naar de thuissituatie zal verplaatsen. Maar, zoals dat gaat bij verandering, was er ook bij deze nieuwe manier van online zorgaanbod wat weerstand. Vooraf waren er vragen en twijfels of het wel paste bij de doelgroep en of het online aanbod niet veel te onpersoonlijk zou zijn. Limper vertelt dat de afgelopen jaren het tegendeel is bewezen. Er worden juist meer mensen met deze manier van dagbesteding bereikt.

Ambassadeurs

Om deze manier van dagbesteding binnen de eigen organisatie verder te brengen, zijn er bij Cordaan ambassadeurs op elke locatie. Zij delen de goede verhalen, zijn een vraagbaak en laten cliënten en collega’s geleidelijk wennen aan de nieuwe manier van dagbesteding. Dit deden ze door te starten met digitale dagbesteding op de al bestaande dagbestedingslocaties van Cordaan. Er werd een groot scherm neergezet en kon online worden meegedaan met de activiteiten. Maar digitale dagbesteding is in de eerste plaats natuurlijk bedoeld voor cliënten om vanuit huis deel te nemen. In de thuissituatie hebben participatiecoaches de ambassadeursrol en helpen bij de begeleiding.

Digitale dagbesteding wordt op dit moment aangeboden aan ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Om thuis te starten met digitale dagbesteding wordt een kennismaking en een intake ingepland. Samen met de cliënt wordt dan gekeken welke activiteiten passend zijn bij de zorgdoelen en waar iemands interesses liggen. Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn meer bewegen of het sociale netwerk uitbreiden. Daarnaast wordt er gekeken of er een geschikt apparaat (laptop of tablet met camera en microfoon) in huis is en welke hulp er nodig is om de digitale activiteiten op te starten.

Inlogcode

De digitale dagbesteding wordt aangeboden via een online platform waarvoor de cliënt een inlogcode ontvangt. Een participatiecoach neemt regelmatig telefonisch contact op met de client of gaat op huisbezoek. Voor de praktische ondersteuning met bijvoorbeeld inloggen worden werkstudenten en vrijwilligers ingezet. De doelen die worden opgesteld bij de kennismaking worden gemonitord en geëvalueerd. De begeleiding bij digitale dagbesteding is een essentieel onderdeel om deze manier van werken te laten slagen.

Activiteiten waaruit cliënten bijvoorbeeld kunnen kiezen zijn: gezamenlijk de krant bespreken, een virtuele rondleiding in het binnen- of buitenland, een quiz of beweegactiviteiten. Het belangrijkste is dat het interactief is. De cliënten moeten niet het idee hebben dat ze naar de tv kijken, maar moeten mee kunnen doen en betrokken zijn. Om te zorgen voor een gevarieerd en interessant digitaal aanbod, wordt er samengewerkt met externe aanbieders, zoals kunstenaars, de politie, musea en de bibliotheek. Eerder startte in maart 2023 in Zuidoost-Brabant een proefproject met het aanbieden van digitale dagbesteding.