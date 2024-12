Transformatieplan voor Noord en Midden-Limburg goedgekeurd

Het transformatieplan ‘Regioprogramma Noord- en Midden-Limburg Oost’ kan wat VGZ en CZ betreft verder worden uitgerold. Met het plan gaan aangesloten organisaties de zorg in de regio toekomstbestendig, toegankelijk en betaalbaar houden. Samenwerking, preventie en digitalisering staan in het plan centraal. De goedkeuring van de snelle toets betekent een belangrijke stap. De deelnemers aan het programma zijn van mening dat om de zorg toekomstbestendig, toegankelijk en betaalbaar te houden een andere focus nodig is.

“Alleen samen kunnen we een transformatie als deze aan. Het aantal zorgprofessionals neemt komende tijd verder af, terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt”, aldus IJsbrand Schouten, voorzitter van het Regioprogramma Noord- en Midden-Limburg Oost. Het Regioprogramma kent ongeveer 20 projecten om deze transformatie van zorg aan te gaan die samen meer dan 400.000 inwoners in de regio bereiken. De projecten zijn onderverdeeld in 5 pijlers: Gezond vooruit, Regionale (digitale) coördinatie van zorg en welzijn, Langer en beter thuis, Toekomstbestendige arbeidsmarkt en Nationale visie gezondheidsinformatiestelsel.

Grote veranderingen

De snelle toets is een eerste stap om grote veranderingen in de zorg tot stand te brengen. De aangesloten organisaties richten zich de komende tijd op het verder uitwerken van het transformatieplan. Voor dit plan wordt €65 - €78 miljoen aangevraagd. De verwachting is dat de programma’s niet alleen inhoudelijke resultaten opleveren, maar ook meer dan €40 miljoen aan zorgkosten kunnen besparen. Dit komt door efficiënter en minder gebruik van zorg.

Volgens Schouten is er veel betrokkenheid door de partners en wordt ook nu vaak al domeinoverstijgend samengewerkt. Volgens Schouten is dat de basis voor een duurzame transformatie van de zorg. Hoewel het Regioprogramma in basis is gestart vanuit de aangesloten zorgorganisaties, zoeken zij bij de uitwerking van het plan ook de samenwerking op met andere partijen zoals gemeenten, sociaal domein en welzijn binnen en buiten hun eigen regio.

Samenwerking buiten regio

Zo werken de aangesloten organisaties samen aan onder meer een mentaal gezondheidsnetwerk, een regionaal digitaal monitoringscentrum en ziekenhuis verplaatste zorg, proactieve zorgplanning, een academie voor patiënt en mantelzorg, een traineeship voor (toekomstige) zorgprofessionals en een stevig fundament van een duurzaam gezondheidsinformatiestelsel. Volgens chief Health Officer Cas Ceulen van VGZ moeten de initiatieven uit het regioprogramma een grote bijdrage gaan leveren aan het oplossen van het verwachte personeelstekort in de regio. Daardoor kunnen de inwoners van Noord- en Midden-Limburg Oost in de nabije toekomst blijven rekenen op de zorg die zij nodig hebben.

In de noordelijke helft van Nederland hebben Isala, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) afgelopen voorjaar samen een aanvraag voor een snelle toets ingediend. Zij deden dit voor een monitoringscentrum voor specialistische zorg in de thuissituatie. In het Regioprogramma Noord- en Midden- Limburg Oost werken sinds 2021 zo’n 150 medewerkers van Ambulancezorg Limburg, Adelante groep, Cohesie, De Zorggroep, Fysunieq, Lapco (Limburgse Apothekers Coöperatie), Laurentius Ziekenhuis, Meditta, MetGGZ, Proteion, Vincent van Gogh, VieCuri Medisch Centrum actief samen aan de transformatie in de zorg.