Preventie-startup Neko breidt uit naar VK

Neko Health, een Zweedse startup op het gebied van preventieve zorgtechnologie, breidt uit met een gezondheidscentrum in London. Neko Health werd vorig jaar gelanceerd in Stockholm, door Hjalmar Nilsonne en Daniel Ek (oprichter van Spotify & Prima Materia). Hier staat ook het eerste centrum van de onderneming. Het bedrijf biedt een scan aan waarbij met 70 sensors het hele oppervlakte van het menselijk lichaam in beeld gebracht wordt. Meer gezondheidscentra staan in de planning.

Het bedrijf stelde bij de lancering graag een gezondheidszorgsysteem te willen helpen creëren dat mensen helpt gezond te blijven middels preventieve maatregelen en vroege opsporing. Zo kunnen mensen met huid- en hartproblemen met de Body Scan een uitgebreid onderzoek naar hun gezondheid laten doen.

Miljoenen datapunten in beeld

De preventieve gezondheidscheck brengt 50 miljoen gezondheidsdatapunten van een lichaam in kaart - zowel van binnen als van buiten. Zo controleert de scan moedervlekken, symptomen van het metaboolsyndroom en risicofactoren voor beroertes en hartaanvallen, samen met bloedvetten en bloedsuikerspiegels om het risico op prediabetes te beoordelen. Daarnaast controleert het op huidkanker en bloedafwijkingen.



De scan zou niet-invasief zijn, duurt 10 minuten en wordt direct gevolgd door een persoonlijk doktersconsult waar de resultaten kunnen worden besproken. Gebruikers van de scan krijgen ook toegang tot een samenvatting van de resultaten. Die zijn binnen een uur bekend, waar dat traditioneel gezien weken of zelfs maanden op zich zou kunnen laten wachten. Alle medische diagnoses en beslissingen worden altijd door de betrokken arts genomen. Als er vervolgbehandelingen nodig zijn, bespreekt de arts dit tijdens het consult of adviseert hij/zij over de volgende stappen na de scan.

Jaarlijkse check-up

De scan is bedoeld om artsen te helpen bij het vroegtijdig detecteren van ziekten, waaronder huidaandoeningen, huidkanker, hart- en vaatziekten, diabetes en andere metabole syndromen. Voor het gezondheidscentrum in de Zweedse hoofdstad zou al een wachtlijst van 22.000 mensen bestaan. 80 procent van de mensen die al een scan hebben laten maken, zou van plan zijn om jaarlijks een checkup te laten uitvoeren.



Vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen blijft cruciaal om behandeling achteraf te voorkomen, maar eerstelijnszorgsystemen hebben vaak niet de tijd en middelen om zich te richten op preventie. Zo loopt het tekort aan huisartsen ook in veel Nederlandse regio’s op. Hybride zorg - zoals Dokterswacht in Friesland - moet dit tekort opvangen, maar is op zichzelf niet genoeg. Dit kan leiden tot gemiste kansen om vroegtijdig in te grijpen, wat resulteert in zowel persoonlijk lijden als een aanzienlijke financiële last door behandelingen in een laat stadium, zo stelt Hjalmar Nilsonne, medeoprichter van Neko Health.



"In het Verenigd Koninkrijk moet u een APK op uw auto laten uitvoeren. Als het echter om uw lichaam gaat, moet u vaak eerst ziek zijn voordat u naar een arts gaat. Onze zorgsystemen zijn tientallen jaren geleden ontworpen, ze hebben geen gelijke tred gehouden met de stijgende kosten of vraag - een trend die we collectief moeten zien te keren. Om de kostencurve van de gezondheidszorg te buigen, moeten we overstappen op proactieve, preventieve zorg.”

Behouden van goede gezondheid

In het eerste jaar van zijn bestaan scande het bedrijf naar eigen zeggen 2.707 mensen. Van hen had 78,5 procent geen gezondheidsproblemen. Neko schetst deze groep te helpen door een basislijn vast te stellen en ze te leren hoe ze een goede gezondheid konden optimaliseren en behouden.



14,1 van de deelnemers aan een scan had medische behandeling nodig. Verder ontving 1 procent een potentieel levensreddende behandeling voor ernstige aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, ernstige stofwisselingsziekten en huidkanker. Geen van deze personen was zich vóór hun bezoek bewust van hun aandoening, zo stelt Neko Health.