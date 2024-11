Regioplatform Noord-Holland investeert toekomstbestendig zorg

Het Regioplatform Noord-Holland is in het leven geroepen om de transformatie van zorg die nodig is voor de toekomst te realiseren. Een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, huisartsen(organisaties), Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis omarmen het initiatief en bijbehorende transformatieplan. Zij stellen tot en met 2025 in totaal € 7,4 miljoen beschikbaar aan Regioplatform om de omslag te maken. Het bedrag komt uit de transformatiegelden van het Integraal Zorg Akkoord (IZA-gelden).

Met het geld gaan verschillende zorgaanbieders ideeën en plannen uitvoeren om de zorg in Noord-Holland en Zaanstreek Waterland toekomstbestendig te maken. Ze doen dit samen met cliënten/patiënten. Tiana van Grinsven, voorzitter Regioplatform en bestuurder De Zorgcirkel over het gezamenlijke initiatief: “We werken constructief aan het toegankelijk houden van de zorg. Met passende zorg en meer regie bij de patiënt, regionale samenwerking en dat wat echt noodzakelijk is. Kortom: een andere inrichting van de zorg.”

Digitale zorg en thuismonitoring

Met het toegekend bedrag geeft Regioplatform versneld uitvoering aan meer mogelijkheden voor (digitale) zorg en (thuis)monitoring. Ook richten ze zich op het doelgericht delen van patiëntinformatie (netwerkzorg) en het verbeteren van de doorstroom tussen verschillende zorgaanbieders (triage en transfer). Binnen Regioplatform zijn de afgelopen jaren al verschillende resultaten behaald, zoals Digitale Zorg Dichtbij – thuismonitoring.

Mensen met chronische aandoeningen, zoals COPD, kunnen hierdoor zelf thuis hun metingen. Zo houden zij zelf meer grip op hun gezondheid en hebben ze minder zorg nodig van ziekenhuis en huisarts. Hospital@Home is ook een voorbeeld. Heb je hartfalen dan krijg je de juiste zorg thuis in je vertrouwde omgeving. Je hoeft niet onnodig in het ziekenhuis te blijven.

Betrokken verzekeraars

Zilveren Kruis en VGZ zijn de betrokken verzekeraars bij de toekenning van de IZA-gelden. Nelleke van Geel, regiocoördinator Zilveren Kruis zegt enthousiast te zijn over deze vergaande samenwerking en de mooie beweging die partijen maken. Innovatiemanager Coöperatie VGZ, Anne Neevel, vult aan dat het Regioplatform een mooie en ambitieuze stip op de horizon heeft neergezet om de zorg in de regio structureel écht anders te gaan leveren. Regioplatform zet volop in op de digitale uitwisseling van patiëntgegevens, centrale transmurale monitoring en regionaal capaciteitsmanagement om het personele aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de zorgvraag. Op deze manier blijft volgens Neevel de zorg voor inwoners van de regio ook in de toekomst toegankelijk.

Monitoringscentrum

Een ander voorbeeld dat voortkomt uit het Regioplatform is het centraal monitoringscentrum dat Noordwest sinds 29 februari van dit jaar rijker is. Alle gegevens die ziekenhuispatiënten via thuismonitoring doorgeven, komen samen in het monitoringscentrum. Vervolgens worden daar de gegevens beoordeeld door een vast team van verpleegkundigen. Die kunnen bekijken wat de eventuele vervolgacties moeten zijn.