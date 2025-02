Rijnstate zet sterk in op thuismonitoring voor passende zorg

Om de zorg voor patiënten toegankelijk te houden en om de beste zorg op de juiste plek te geven gaat ook Rijnstate inzetten op thuismonitoring. Daardoor kunnen patiënten eerder naar huis na een ziekenhuisopname. Ook hoeven de mensen minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor controle. Op afstand houden verpleegkundigen en artsen van Rijnstate hun patiënten goed in de gaten op basis van de metingen zoals hartslag en bloeddruk die de patiënten doorgeven.

Naast de gegevens van de metingen vullen patiënten ook vragenlijsten in om aan te geven hoe het met ze gaat. Daarvoor worden onder meer slimme apps en de patiëntomgeving Mijn Rijnstate gebruikt. En in sommige gevallen krijgt de patiënt speciale apparatuur mee naar huis, zoals een hartslag- of bloeddrukmeter. Rijnstate zet thuismonitoring al bij veel patiënten in maar is voornemens om dit nog verder uit te breiden. De afgelopen periode is Rijnstate als voorbeeld in een aantal gevallen gestart met thuismonitoring. Bijvoorbeeld bij de zorg na een longoperatie. Patiënten vullen na de operatie thuis via de Thuismeten-app van Luscii vragenlijsten in en krijgen advies. Op die manier kunnen patiënten sneller aan de bel trekken bij klachten of bijwerkingen. Daarmee voorkomen we spoedopnames en bezoeken aan de Spoedeisende Hulp.

Oefeningen via app

Ook bij de zorg na het krijgen van een nieuwe heup wordt thuismonitoring gebruikt. Patiënten met een totale heupprothese krijgen digitale begeleiding via de Thuismeten-app van Luscii. Via de app vullen zij thuis vragenlijsten in over het herstel na de operatie. Ook krijgen zij oefeningen en adviezen voor hun revalidatie. Hiervoor werkt Rijnstate samen met Sport Medisch Centrum Papendal. Met de Thuismeten-app kan de zorgverlener de patiënten op afstand in de gaten houden en eerder ingrijpen bij afwijkingen.

Een ander voorbeeld waarbij thuismonitoring wordt ingezet is bij een milde cognitieve stoornis (MCI). Patiënten en hun mantelzorgers krijgen elf maanden na nu laatste controleafspraak een digitale vragenlijst via Mijn Rijnstate. Op basis van deze vragenlijsten en een telefoongesprek wordt besloten door de zorgverleners of de controleafspraak nodig is. Zo hoeven patiënten alleen naar de poli te komen als dat echt nodig is. Thuismonitoring blijkt ook een goede uitkomst te zijn bij geneesmiddelenallergie. Patiënten vullen na een plakproef of prikjestest thuis digitale vragenlijsten in. Ook sturen zij foto’s naar de arts van de plek waar de proef of test is gedaan via de Thuismeten-app van Luscii. De arts beoordeelt deze foto’s en vragenlijsten.

Verloop van MS

In samenwerking met Zuydeland en AmsterdamUMC zet Rijnstate ook apps in om een beter beeld te krijgen van het verloop van de ziekte MS. Met de Connect-MS studie - waarbij patiënten twee apps gebruiken – worden onder meer de functie van de armen, het denkvermogen en het loopvermogen gemeten. Alleen wanneer de uitslagen aanleiding geven voor een afspraak, hoeft de patiënt naar het ziekenhuis te komen.

Eerder deze week maakte Rijnstate bekend dat het patiëntportaal, Mijn Rijnstate, voortaan sneller en eenvoudiger toegankelijk is via de HiX Patiënt-app. De app biedt toegang tot actuele informatie over afspraken, uitslagen en medicatie in Mijn Rijnstate via de smartphone. Inmiddels maakt al meer dan driekwart (85%) van alle patiënten gebruik van het portaal.