Slimme infuuspompen communiceren met elkaar

Dankzij een nieuw pompsysteem werken de spuitpompen op de Intensive Care Volwassenen (ICV) van het UMCG beter met elkaar samen. Dat zorgt voor minder medicijnverspilling en minder geluidssignalen op de IC. Op de ICV van het UMCG worden per jaar meer dan 50.000 spuiten voor pompen gebruikt. Met zo’n pomp worden wisselende hoeveelheden medicijnen of voedingsstoffen bij patiënten toegediend. Met het nieuwe zogeheten channel relay-pompsysteem werken spuitpompen met dezelfde inhoud samen.

Samen met een aantal collega’s kwamen IC-verpleegkundige Karlijn Sandker en intensivist Maarten Nijsten op het idee om spuitpompen op de Intensive Care Volwassenen (ICV) beter met elkaar te laten samenwerken. Het nieuwe pompsysteem werd tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van het UMCG uitgeroepen tot winnaar van de Innovatieprijs Duurzaamheid 2025. Daaraan is ook een bedrag van 50.000 euro gekoppeld om het idee verder te kunnen uitwerken.

Een voorbeeld van een belangrijk medicijn dat via de spuitpomp aan veel IC-patiënten wordt toegediend, is noradrenaline. Dat zorgt ervoor dat de bloeddruk stabiel blijft. IC-medewerkers leggen uit dat Noradrenaline in hele kleine hoeveelheden continu wordt toegediend aan de patiënt. De allerkleinste schommeling daarin kan grote risico’s voor de patiënt met zich meebrengen. Het is dus belangrijk dat de dosering precies klopt en niet wordt onderbroken.

Piepjes

Wanneer een pomp met bijvoorbeeld noradrenaline bijna leeg is, begint deze luid te piepen en moet er zo snel mogelijk een nieuwe pomp worden aangesloten. Volgens de IC-medewerkers zorgt dat voor extra werkdruk en stress, zowel voor de IC-verpleegkundige als voor de patiënt en hun naasten.

Van alle geluiden die op de IC van een ziekenhuis worden geproduceerd, is ruim driekwart (82%) afkomstig van patiëntenmonitoren. Per patiënt kan het aantal meldingen oplopen tot zo'n 350 alarmen per dag. Philips heeft vorig jaar een nieuwe versie van haar IntelliVue patiëntenmonitor software gelanceerd. Dat systeem zorgt voor een afname van twee derde (66%) van het geluid van de alarmen.

Met het channel relay-pompsysteem communiceren twee spuitpompen met dezelfde inhoud met elkaar. Wanneer pomp 1 bijna leeg is, schakelt pomp 2 automatisch in en wordt ondertussen het medicijn uit pomp 1 alsnog volledig opgebruikt. Zo blijft de toediening constant, is er minder medicijnverspilling. Het zorgt voor meer flexibiliteit en rust voor IC-verpleegkundigen. Zij hoeven minder vaak te reageren op het storende geluid van een bijna lege pomp. Helemaal voorkomen van medicijnverspilling lukt niet want bij het vervangen van een pompspuit blijft er vaak wat restmedicatie achter.

Bewezen effectief

De channel relay-techniek is niet nieuw. In Frankrijk wordt de techniek al veel ingezet op intensive care-afdelingen. In Nederland wordt het nog nauwelijks ingezet. “Dat is best opmerkelijk, want het systeem heeft zich al bewezen”, zegt Nijsten. Volgens hem gaat het UMCG onderzoeken of het systeem ook kan worden geïmplementeerd. Hij hoopt daarmee ook andere ziekenhuizen te inspireren om over te gaan op het channel relay-systeem.

De Innovatieprijs van 50.000 euro biedt Nijsten, Sandker en de ander collega’s de mogelijkheid om het idee met nieuwe spuitpompen verder uit te werken. Met het geldbedrag kunnen ze extra onderzoek doen en nog dit jaar pompen leasen voor een pilot op een aantal IC-kamers. “Het channel relay-systeem is een belangrijke stap richting een duurzamer zorgsysteem”, aldus het IC-team.

Koppelen aan EPD

Het Maasstad Ziekenhuis is in oktober vorig jaar gestart met de koppeling van 900 slimme infuuspompen aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit betekent dat de informatie over medicatie en vocht die via deze infusen aan patiënten worden voortaan automatisch in het EPD wordt verwerkt. Daardoor wordt niet alleen de kwaliteit van de registraties verbeterd, het scheelt ook veel administratief handwerk van het zorgpersoneel.