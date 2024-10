Maasstad koppelt slimme infuuspompen aan EPD

Bij het Maasstad Ziekenhuis is deze maand gestart met de koppeling van 900 slimme infuuspompen aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit betekent dat de informatie over medicatie en vocht die via deze infusen aan patiënten toegediend worden, nu automatisch in het EPD worden verwerkt. Daardoor wordt niet alleen de kwaliteit van de registraties verbeterd, het scheelt ook veel administratief handwerk van het zorgpersoneel.

Bij het Maasstad Ziekenhuis worden meer dan 900 slimme infuuspompen, de BBraun Spaceplus, ingezet. In eerste instantie zijn 60 pompen van de Coronary Care Unit (CCU oftewel de hartbewaking) gekoppeld. Het ziekenhuis streeft ernaar om de koppeling van alle infuuspompen begin 2025 te kunnen afronden. Door de infuuspompen rechtstreeks, digitaal, aan het EPD-syteem te koppelen worden alle gegevens, zoals starttijd, stoptijd, type medicatie en wijzigingen in de loopsnelheid van de pomp, nu continu automatisch vastgelegd in het EPD.

Centrale monitoring infuuspompen

Daarnaast biedt deze oplossing zorgverleners de mogelijkheid om, bijvoorbeeld, de vochtbalans van een patiënt vanuit één centrale plek continu te monitoren. Daardoor kunnen ze eerder handelen wanneer blijkt dat een wijziging in de toediening van vocht of medicatie nodig is. Bijkomend voordeel is dat ook alle handelingen die uitgevoerd worden op de pompen zelf (bij de patiënt) rechtstreeks in het geregistreerd worden. De automatische registratie van de gegevens van de slimme infuuspompen zorgt er niet alleen voor dat die gegevens nu nog nauwkeuriger bijgehouden worden, het levert zorgverleners ook administratieve tijdswinst op.

Tot nu toe moesten zij alle wijzigingen in de loopsnelheid en dosering van medicatie of vocht handmatig in het EPD invoeren. Die handmatige registratie moest daarna ook nog door een collega gecontroleerd worden. Een tijdrovend proces dat nu dus geautomatiseerd is. “Met de nieuwe infuuspompen komt er echt meer tijd vrij die we kunnen besteden aan aandacht voor de patiënt. Daar zijn we heel blij mee, en de patiënt waarschijnlijk ook!”, zegt Mathilde, verpleegkundige op de CCU en betrokken bij dit project.

“De overstap naar deze ‘slimme’ infuuspompen gaat een grote verbeterslag betekenen voor onze patiëntenzorg. De instelling van elke pomp kan precies afgestemd worden op wat een patiënt nodig heeft en elke wijziging wordt automatisch geregistreerd. Technische updates van de 900 pompen kunnen in enkele dagen worden gedaan. Een grote stap voorwaarts op het gebied van patiëntveiligheid en het verminderen van administratieve en technische last”, aldus Sander Dekker, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis.

Verminderen administratielast

Het verminderen van de administratielast voor zorgprofessionals is ook een van de belangrijke onderwerpen waar onze nieuwe minister van VWS op inzet in de strijd om het personeelstekort en de almaar toenemende werkdruk het hoofd te kunnen bieden.

De koppeling van (slimme) systemen, zoals de infuuspompen bij het Maasstad Ziekenhuism, is een voorbeeld van hoe technologie een rol kan spelen bij het verminderen van de administratielast. Andere voorbeelden zijn Dragon Medical One, een op generatieve AI gebaseerde oplossing voor het automatisch genereren van gespreksverslagen tussen arts en patiënt, en eOverdracht.