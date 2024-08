Steeds meer revalidatiecentra digitaliseren patiëntreis

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staat dat zorgaanbieders de kansen van hybride zorg meer moeten benutten. Een zorgpad waarbij fysieke en digitale zorgverlening met elkaar worden gecombineerd. Dat vraagt om ‘omdenken’: hoe kunnen we patiënten ook online goede zorg en behandeling bieden? Revalidatiecentra Heliomare en Libra en de afdeling revalidatie van het UMC Utrecht vertellen in editie 4 van ICT&health hoe zij e-health inzetten. Het online platform van Minddistrict sluit volgens hen goed aan op de digitale wensen van revalidatiecentra en ziekenhuizen.

“Nu de vraag naar digitalisering in de zorg steeds groter wordt, heeft Heliomare de keuze gemaakt om daar het platform van Minddistrict voor te gebruiken”, begint manager behandelcentrum specialistische revalidatie bij Heliomare, Linda Schoone. “Wij zijn voornemens om de hele patiëntreis, waar mogelijk, te digitaliseren.”



Zo start Heliomare met de welkomstmodules zodat patiënten direct bij de aanvang van hun behandeling al kunnen wennen aan het digitaal contact hebben met Heliomare. Na de welkomstmodule biedt de instelling modules aan die patiënten kunnen doen tijdens de wachtperiode tot de start van hun behandeling. Schoone: “Dit kunnen modules zijn met algemene informatie, maar onze voorkeur gaat uit naar specifieke modules die zijn gericht op de diagnose van de patiënt.”

Hybride zorg organiseren

“We krijgen steeds meer vragen uit de hoek van de medisch specialistische zorg over hoe wij kunnen bijdragen met ons platform om hybride zorg te organiseren”, vertelt adviseur e-health bij Minddistrict, Ralph Bouman. Hij ziet dat zowel in de revalidatie als bij ziekenhuizen er steeds meer aandacht komt voor het ‘totale plaatje’, dus voor de lichamelijke én de mentale kant.



“Binnen de revalidatiezorg worden patiënten multidisciplinair behandeld door bijvoorbeeld de ergo- en fysiotherapeut, een revalidatiearts, maar ook door psychologen en maatschappelijk werkers”, vervolgt Bouman. “Voor dat hele team om de patiënt heen zijn er veel interventies en tools beschikbaar op het Minddistrict-platform die revalidanten zelf thuis kunnen oppakken. Dit leidt tot de juiste zorg, op de juiste plaats. Ook zie je dat organisaties de goede voorbeelden van elkaar oppakken en gebruiken. Het not-invented-here-syndrome heeft plaatsgemaakt voor proudly-copied-from.”

Eigen digitale behandeling

Naast de keuze uit interventies, modules, dagboeken, plannen en schema’s die standaard op het platform van Minddistrict staan, is er óók ruimte voor revalidatiecentra om zelf digitale behandelmethoden te ontwikkelen. Libra, specialistische revalidatie en audiologische zorg in Brabant en Noord- en Midden-Limburg, maakt hiervan ook gebruik. Iedere nieuwe patiënt krijgt bij aanmelding toegang tot het Minddistrict-platform. Nog voor de eerste afspraak staat er standaard een welkomstmodule voor elke cliënt klaar.



“Daar wordt goed gebruik van gemaakt”, benadrukt projectleider e-health, Digitalisering en Cliëntportaal, Karin van Leeuwen. “Naast de zelfhulpmodules die standaard op het platform staan, zijn er ook modules die wij zelf ontwikkelen en op het platform zetten. Daarbinnen kiezen wij heel gericht welke modules geschikt zijn voor cliënten. Die zetten wij dan voor hen klaar.”



Voor een aantal hybride zorgpaden heeft ook Libra zelf modules ontworpen die op het Minddistrict-platform staan. “Dit gaat bijvoorbeeld om tinnitus (oorsuizen), arbeidsexpertise of een gedeelte van het traject bij chronische pijn”, schetst Van Leeuwen. “Ook hebben we in sommige gevallen al fysieke consulten kunnen vervangen door een digitaal consult.”

Lees het hele artikel in ICT&health editie 4, die op 23 augustus verschijnt.