Succesvolle pilots met digitale triage in West-Brabant

Met twee nieuwe vormen van digitale triage zijn ouderenzorgorganisaties Groenhuysen en tanteLouise de kartrekkers voor vijftien VVT-organisaties in de regio West-Brabant. 'Niets doen is geen optie. Ook in de ouderenzorg moeten we aan de slag met hybride medische zorg’, is de boodschap van projectleiders Merel Leussink en Leanne Otto van de twee ouderenzorgorganisaties. Volgens hen zit de vernieuwing in de toepassing van digitale en fysieke zorg in een instelling voor kwetsbare ouderen.

Groenhuysen en tanteLouise kunnen de pilots draaien dankzij Free proposal, een door het Zorgkantoor van CZ gefinancierd traject. Tijdens de webinar 'Zorg op afstand' van Vilans vertelden ze over hun eerste ervaring met digitale triage. In 2023 was huisartsencoöperatie West-Brabant de eerste regionale huisartsenorganisatie die de keuze maakte voor een digitale triageoplossing.

Online huisarts

Bij tanteLouise loopt de digitale triage via Arene Online Huisartsenpraktijk. Dat is een extra (online) huisartsenpraktijk die tussen de cliënt en de eigen huisarts zit en de eerste triage voor haar rekening neemt. Bij Groenhuysen gaat het om een AI-triagetool die de eigen huisarts in zijn of haar praktijk gebruikt. Via AI worden vragen gesteld over de klachten en vervolgens worden mogelijke diagnoses aan de huisarts voorgelegd.

Tijdens de webinar legden Leussink (Groenhuysen) en Otto (tanteLouise) uit hoe de beide vormen van digitale triage werken. Ook legden ze uit wat deze manier van triageren hen oplevert en hoe de pilot wordt gefinancierd. Het waren positieve voorbeelden waaruit blijkt dat hybride zorg tijd bespaart. De hybride zorg moet de huisartsenzorg toegankelijk, efficiënt en effectief houden voor kwetsbare ouderen. Tegelijkertijd moet het de huisarts en de professional in de ouderenzorg gaan ontlasten. Mede daarom was er aanleiding om met digitale triage aan de slag te gaan. In dit geval gaat het om cliënten met een zorgzwaartepakket 4 of 5, die onder de eigen huisarts vallen.

‘Digitale overloop’

TanteLouise en Groenhuysen onderzoeken in West-Brabant twee vormen van digitale triage. Dat begint kleinschalig maar het is de bedoeling dat dit in 2025 verder wordt uitgebreid naar meer locaties en organisaties. Op twee locaties van tanteLouise is gestart met twintig cliënten die bij zeven verschillende huisartsen van Huisartsen Groep Eendracht zitten. De Eendracht investeert sinds twee jaar in hybride samenwerking met Arene Online Huisartsenpraktijk. “Arene is een soort ‘digitale overloop’ van de eigen huisarts. Daarbij gaat het om planbare, niet-acute zorg. Denk aan vragen over urineweginfecties, een wond of een opgezet been”, legt projectleider Otto uit.

De eerste evaluatie van de pilot met Arene is positief. Het contact met de huisartsen via de digitale weg verloopt goed. De reacties op e-consulten zijn volgens Otto nuttig en als het nodig is bellen de artsen van Arene zelf naar tanteLouise. Ook de Huisartsen Groep Eendracht is erover te spreken, vertelt Joyce Suijkerbuijk namens de zeven huisartsen die door Arene worden ontzorgd. 'Het beste compliment dat je van onze huisartsen kunt krijgen is dat ze geen last hebben van niet-relevante vragen. Ze zijn blij met dit soort samenwerkingen die hun handen vrijhouden voor de complexe zorg die toeneemt”, aldus Suijkerbuijk.

Bij ouderenzorgorganisatie Groenhuysen draaien ze een andere pilot: op één van de locaties werken ze met de Finse Klinik AI-tool van Huisartsen van Nederland. Groenhuysen doet dat samen met twee huisartsen van de Huisartsen Coöperatie West-Brabant (HCWB). Leussink vertelt dat eerdere pilots in de regio met deze tool al succesvol waren. De huisartsen gebruikten dit al voor patiënten thuis en zijn hier erg enthousiast over. “Zelf zijn wij in juli gestart met voorbereiden en in september live gegaan. Bij de eerste evaluatie zagen we dat de techniek problemen gaf, maar die zijn inmiddels opgelost”, licht Leussink toe.

Opschalen

Volgens Leussink zijn ze klaar om nu verder op te schalen. Hoewel voor meetbare resultaten bij de huisartsen het nog net iets te vroeg is. “Maar bij de evaluatie lieten zij weten dat ze er zeker in geloven. We zien dat de tool breder wordt ingezet dan alleen voor medische klachten van bewoners”, licht Leussink toe. De AI-tool wordt niet alleen voor medische vragen gebruikt. Medewerkers geven bijvoorbeeld ook resultaten van een bloeddrukmeting door of stellen vragen over de ophoging van de zorgindicatie.

In november 2023 heeft VWS de Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) nog benoemd tot ‘Landelijk Koploper’ als het ging om digitale triage.