Test met digitale zorg app voor Parkinson patiënten

De landelijke opererende zorgorganisatie en -apotheek Alcura is dit voorjaar gestart met een test van de MedijnWijs-app. Een app die ontwikkeld is voor digitale zorg op afstand voor patiënten met Parkinson, met als doel hen meer zelfregie te bieden en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Parkinson vraagt veel van patiënten en hun omgeving. Ze krijgen steeds meer last en hebben vaak ook meer zorg en hulp nodig. Digitale zorgoplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levering van zorg. Bijvoorbeeld wanneer patiënten ver van een zorginstelling wonen of niet meer zo mobiel zijn.

Digitale zorg via MedicijnWijs app

Sinds Alcura met de app gestart is, in samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, maken inmiddels al zo’n 500 Parkinson patiënten er gebruik van. Deze patiënten worden digitaal begeleid bij de zorg voor hun aandoening, zoals het gebruik van medicatie. Daarnaast kunnen zorgprofessionals via deze digitale zorgoplossing ook eenvoudiger informatie delen en samenwerken bij de behandeling van patiënten. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van zorg en het helpt bij het verminderen van de werkdruk voor verpleegkundigen. Zo hoeven zorgprofessionals minder tijd te reserveren voor reizen waardoor ze meer tijd krijgen voor de persoonlijke zorg voor hun patiënten.

De app biedt patiënten persoonlijke informatie en begeleiding. Hierdoor ontstaat meer begrip en bewustzijn over de medicatie en de ziekte van Parkinson. De verwachting is dat er zo minder complicaties zijn door verkeerd medicijn- en pompgebruik. De MedicijnWijs-app informeert patiënten met tekst en video. Ook is er informatie beschikbaar over op reis gaan, de patiëntenvereniging en welke leefstijl bij de aandoening past.

Na de test

Tijdens de test maken 500 Parkinsonpatiënten van Alcura die door heel Nederland wonen gebruik van digitale zorg. Deze test duurt tot het einde van dit jaar (2024). Dan worden de bevindingen en resultaten geëvalueerd. Wanneer daaruit blijkt dat de test succesvol was, dan wordt deze digitale zorg uitgebreid naar alle 10.000+ cliënten van Alcura. Ook voor de begeleiding van patiënten met andere aandoeningen.

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid gelooft in deze vorm van digitale zorg. Daarom heeft deze zorgverzekeraar hier afspraken over gemaakt met Alcura. Ook heeft Zorg en Zekerheid meegetekend bij de SET (Stimuleringsregeling E-health Thuis van ZonMW )-aanvraag van Alcura.

Platform voor Parkinson

Er zijn binnen Europa meer initiatieven ontplooid om de zorg voor- en levenskwaliteit van Parkinson patiënten te verbeteren. Zo werken onderzoekers van het Fraunhofer Instituut voor Toegepaste Informatietechnologie FIT, samen met partners, binnen het ParkProReakt-project aan de ontwikkeling van een digitaal platform en een app die, in combinatie met wearables, het verloop van de ziekte kan monitoren in een poging de levenskwaliteit van Parkinsonpatiënten te verbeteren.

De projectpartners onderzoeken of een digitale oplossing de levenskwaliteit van patiënten met de ziekte van Parkinson kan helpen verbeteren. Het neurologieteam van de Philipps-Universität Marburg coördineert het project, dat naar verwachting tot eind 2025 zal lopen.