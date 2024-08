Thuismonitoring verlicht druk op zorg en geeft regie aan patiënt

Duizend patiënten in Medisch Spectrum Twente (MST) maken sinds kort gebruik van thuismonitoring. Daardoor hebben ze meer regie over hun eigen zorg en meer inzicht in hun gezondheid omdat ze zelf scores bijhouden. De patiënten worden ondersteund door het Medisch Servicecentrum (MSC) van Medisch Spectrum Twente. In het MSC wordt gewerkt met thuismonitoringapps voor verschillende aandoeningen, zoals zwangerschapsdiabetes, COPD, astma en hartfalen. Doordat patiënten thuis monitoren, hoeven ze niet meer of minder vaak naar het ziekenhuis.

“We verlichten de druk bij de poli’s door patiënten vanuit huis mee te laten doen in hun eigen zorgtraject”, vertelt Sandra Koppelman, als verpleegkundige werkzaam in het MSC. Koppelaar kan vanwege fysieke problemen het verpleegkundige vak op een verpleegafdeling niet meer kan uitoefenen en werkt samen met vijf collega’s in het servicecentrum.

Eigen metingen

Door de metingen van onder meer bloeddruk, gewicht, saturatie en temperatuur kunnen de medewerkers van het MSC van het Medisch Spectrum Twente advies geven, vragen beantwoorden of na overleg met een specialist de medicatie aanpassen. Patiënten worden op afstand goed in de gaten gehouden, geeft het MSC aan. En wanneer een patiënt aangeeft dat het niet goed gaat dan wordt er direct met de patiënt gebeld.

Er zijn ook zorgpaden waarbij het mogelijk is om direct de poli te bellen, aldus het MSC. Koppelman vertelt dat ze soms vragen om een nieuwe meting te doen, bijvoorbeeld van de hartslag. En als het nodig is, volgt direct een overleg met de specialist. Dit kan een vervroegd polibezoek betekenen of er wordt geadviseerd om meteen naar de Spoedeisende Hulp te gaan.

Uitgesloten patiënten

Voordat een patiënt naar huis wordt gestuurd met thuismonitoring wordt eerst gevraagd of iemand digitaal vaardig is. Als iemand toch in de monitoring komt maar de patiënt bij navraag aangeeft dat hij of zij het niet prettig vindt, dan kunnen wordt in overleg met het MSC gestopt met de monitoring geeft MSC aan. De reguliere afspraken worden dan op de poli voortgezet.

De Santeon-ziekenhuizen CWZ (Nijmegen) en Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) gaan gezondheidsklachten van astmapatiënten thuis monitoren. Zij maken hiervoor gebruik van de Thuismeet-app. Ook deze gegevens worden uitgewisseld via het gezamenlijke digitaal platform Zorg bij jou. Bij problemen neemt het Medisch Service Centrum van een van beide ziekenhuizen contact op met de patiënt. Die kan zelf ook contact opnemen via de ingebouwde BeterDichtbij-toepassing. Het Eindhovense Catharina Ziekenhuis (ook lid van Santeon) sluit later aan.

Zorg bij jou

MST maakt deel uit van de Santeon ziekenhuizen. In het derde kwartaal van 2023 kregen de Santeon-ziekenhuizen akkoord van het ministerie van VWS en van zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis om hybride zorg in Nederland verder te ontwikkelen. Onder de noemer ‘Zorg bij jou’ zouden de Santeon-ziekenhuizen een gezamenlijk medisch servicecentrum ontwikkeld. Daar waar mogelijk gebeurt de zorgverlening digitaal. Fysieke zorg gebeurt op locatie als dat echt nodig is. Op die manier hebben patiënten snel de beste zorg in de buurt. En er wordt kostbare tijd vrijgespeeld van zorgprofessionals, die voor andere patiënten kan worden ingezet.

Dat blijkt uit het gebruikersonderzoek dat Patiëntfederatie Nederland heeft gedaan onder ruim 1.700 patiënten. Ze ervaren thuismonitoring als minder belastend dan (controle)bezoeken aan de zorgverlener. Het aantal mensen dat gebruik maakt van thuismonitoring groeit snel: binnen alle Santeon ziekenhuizen zijn dat er al meer dan 10.000.

De komende jaren wordt 'Zorg bij jou' uitgerold tot een landelijk platform met 24/7 dienstverlening. Een belangrijk onderdeel van het digitale zorgplatform is thuismonitoring. Dankzij thuismonitoring kunnen opnames worden voorkomen of verkort. Bijna 9 op de 10 patiënten die aan thuismonitoring doen, zijn daar erg positief over.