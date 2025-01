Tjongerschans: vaker robotondersteunde knievervanging

Het Tjongerschans ziekenhuis breidt het operatieteam dat werkt met de Velys-operatierobot voor knievervangingen uit met twee specialisten. De twee orthopeden hebben een intensieve opleiding in Zwitserland gevolgd en zijn nu gecertificeerd om patiënten met de robot te opereren. Met de uitbreiding van het operatieteam kan Tjongerschans meer patiënten helpen met een knievervanging op maat.

Het Heerenveense Tjongerschans stelde vorig jaar het eerste Nederlandse ziekenhuis te zijn dat gebruik ging maken van de Velys-operatierobot van Johnson & Johnson. De beslissing om knievervangingen met de assistentie van een operatierobot te gaan uitvoeren, werd gemaakt omdat chirurgen zo nog meer maatwerk voor de patiënt kunnen leveren. Daarnaast verwacht Tjongerschans dat de vergrijzing ertoe zal leiden dat de vraag naar knieprotheses in de toekomst verder zal toenemen.

Goede resultaten

De twee orthopeden die de operatiecapaciteit van Tjongerschans nu vergroten - Joris Mellema en Andele de Zwart - komen uit het bestaande team van Orthopedie. “Het opereren met de robot verloopt uitstekend”, stelt De Zwart in een bericht op de website van Tjongerschans. “We zien na de operatie goede resultaten terug op de röntgenfoto’s en patiënten herstellen goed.”



De opleiding tot het werken met de operatierobot was volgens Mellema intensief en praktijkgericht. Naast theorie was er sprake van praktische training op zogeheten 'Saw bones' (plastic botten en banden). Vervolgens oefenden de orthopeden op menselijke preparaten voor een nog realistische training.



Mellema benadrukt dat de operatierobot slechts assisteert. “De arts bepaalt nog steeds hoe de knie geplaatst moet worden en waar gezaagd wordt. De robot helpt alleen om dit met uiterste precisie uit te voeren, tot op de millimeter nauwkeurig.” De Zwart voegt hieraan toe dat er veel optie zijn om een knieprothese te plaatsen, rekening houdend met aspecten zoals de spanning op de banden en de mate van artrose. “De robot is een hulpmiddel, het maakt ons timmermansoog exact.”

Groeiende inzet operatierobots

Operatierobots worden steeds vaker ingezet om chirurgische ingrepen te ondersteunen. Enkele jaren geleden besloot Treant bijvoorbeeld om in zijn ziekenhuizen een knieprothese, zij het deels, met behulp van een operatierobot te plaatsen. De operatierobots gebruiken gebruik van gegevens die realtime tijdens de operatie worden verzameld. Deze gegevens zijn uniek voor elke patiënt en helpt de chirurg om de knieprothese nog nauwkeuriger uit te lijnen.



Het Deventer Ziekenhuis introduceerde in de herfst van 2023 een robotarm die chirurgen helpt bij het plaatsen van een knieprothese. Die robotarm maakt gebruik van CT-scans om de optimale maat en locatie voor de prothese te bepalen, wat leidt tot precieze chirurgische procedures.