Vidi-beurs voor onderzoeken naar AI en flexibiliteit hersenen

Subsidieverstrekker NWO heeft onlangs laten weten dat twee wetenschappers van Universiteit Maastricht (UM) een Vidi-beurs van € 850.000, - krijgen voor hun onderzoeksprojecten. Onderzoeker Laure Wynants (CAPHRI/ FHML) gaat met haar team werken aan betrouwbaarder AI-modellen voor de gezondheidszorg. Neurowetenschapper Michelle Moerel gaat met het subsidiegeld bij FSE en FPN onderzoeken hoe onze hersenen geluiden filteren.

“Als auditief neurowetenschapper vind ik het fascinerend hoe de hersenen zich snel aanpassen om de geluiden om ons heen optimaal te verwerken. Kleine hersengebieden, diep in de hersenen verborgen, spelen waarschijnlijk een cruciale rol in deze auditieve flexibiliteit”, vertelt Moerel.

Geluidsverwerking in hersenen

In een lawaaierige omgeving richten we onze aandacht moeiteloos op interessante geluiden terwijl we andere geluiden juist negeren. Deze vaardigheid wordt niet door onze oren mogelijk gemaakt, maar door geluidsverwerking in de hersenen. Door gebruik te maken van MRI-beeldvorming en rekenmodellen onderzoeken wetenschappers hoe dit precies in zijn werk gaat. De resultaten van dit onderzoek is van belang voor mensen die moeite hebben om zich te richten op specifieke geluiden. Naar schatting gaat het om tien procent van de bevolking die moeite heeft met het filteren van geluiden.

Volgens Moerel is het bestuderen van de betreffende hersengebieden bij mensen een uitdaging omdat de hersengebieden zo klein zijn. Met behulp van de VIDI-beurs gaat Moerel onderzoeken hoe auditieve flexibiliteit werkt bij mensen met een gezond gehoor. Uiteindelijk hoopt ze zo inzicht te krijgen in wat er misgaat bij mensen die moeite hebben met horen in rumoerige omgevingen.

Diagnostiek en prognostiek

Met behulp van de Vidi-beurs gaat Laure Wynants zich richten op de vraag hoe artificiële intelligentie (AI) bijdraagt aan diagnostiek en prognostiek. In haar onderzoek is ze tot nu toe vooral bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe voorspelmodellen voor diagnostische en prognostische toepassingen en met het beoordelen van bestaande modellen. Ze merkte hierbij dat het met de huidige beoordelingscriteria erg onduidelijk blijft wanneer een model nu goed genoeg is om klinische beslissingen te ondersteunen in de praktijk.

“Met de VIDI-beurs kan ik een team oprichten dat betere maten gaat ontwikkelen om te beoordelen: is een model klaar voor gebruik, of is meer onderzoek nodig? Hiermee wil ik uiteindelijk bijdragen aan een optimale integratie van AI in de zorg.”

Vici-beurs

Begin dit jaar is er een Vici-beurs toegekend aan het onderzoek naar ethische AI van dr. A. Lemmens van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiermee is zij een van de 35 wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW), Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) die een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro krijgen. De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma.