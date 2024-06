Vitalys introduceert App voor begeleiding na maagverkleining

Vitalys, onderdeel van topklinisch ziekenhuis Rijnstate, breidt haar maagverkleiningstraject uit met de Vitalys App. Deze nieuwe app met informatie en leefstijl-ondersteuning op maat helpt patiënten voor, tijdens en na hun maagverkleining. Zo krijgen ze tijdens dit intensieve traject de juiste informatie op het juiste moment. Een maagverkleining vraagt veel motivatie en doorzettingsvermogen. Zo’n behandeling heeft een grote impact op het leven van de patiënt. De operatie is nog maar het begin. Daarna moet de patiënt zijn of haar leefstijl aanpassen om een duurzaam resultaat te bereiken.

“Een maagverkleining is niet niks”, zegt Theo Aufenacker, chirurg en medisch directeur bij Vitalys. “Daarom begeleiden wij obesitaspatiënten voor, tijdens én na hun maagverkleinende operatie intensief. Dit doen we onder andere via persoonlijke consulten met de chirurg, diëtist, psycholoog en verpleegkundig specialist, aangevuld met kleinschalige groepssessies met medepatiënten.” Dit aanbod wordt nu dus uitgebreid met de Vitalys App.

Ondersteuning bij aanpassen leefstijl

De Vitalys App wijst patiënten de weg. Het is een uniek concept dat patiënten tijdens het volledige traject ondersteunt. Via praktische tips, handige tools, inspirerende video’s en nuttige opdrachten helpt Vitalys patiënten hun leefstijl aan te passen. Want dat is uiteindelijk de sleutel tot succes. “Via de app zijn we ook op afstand altijd dichtbij. En zorgen we samen met de patiënt voor een optimaal en blijvend resultaat”, aldus Aufenacker.

Een maagverkleiningstraject is een pittig traject. Los van de ingrijpende operatie en de benodigde gedragsverandering worden obesitaspatiënten vaak ook nog eens geconfronteerd met negatieve reacties uit hun omgeving. Aufenacker: “Er is helaas nog veel onwetendheid over dit onderwerp. Zo wordt vaak gezegd dat obesitaspatiënten met een maagverkleining voor de makkelijke weg kiezen. Dit is absoluut niet het geval. Voor een optimaal en duurzaam resultaat moeten patiënten hun eet-, drink-, beweeg- en rustpatroon blijvend aanpassen.”

24 uur per dag beschikbaar

Voor patiënten is het fijn te weten dat zij hier niet alleen in staan. Tijdens het traject nemen ze daarom ook deel aan groepssessies. Hier kunnen ervaringen uitwisselen en elkaar steunen bij het eigen maken van de nieuwe leefstijl. De Vitalys App biedt hierbij doorlopend ondersteuning op maat. Patiënten kunnen de app 24 uur per dag raadplegen en vinden hierin informatie die is afgestemd op de specifieke behandelfase waarin ze zich bevinden.

Om de kwaliteit van de zorg hoog te houden, wordt de vernieuwde patiëntbegeleiding in fases geïntroduceerd. “Zo houden we nauwlettend in de gaten hoe het gebruik van de app verloopt en kunnen we snel schakelen als dat nodig is”, licht Aufenacker toe. Vitalys helpt mensen die al jarenlang een strijd voeren tegen hun overgewicht. Het is een van de grootste obesitasklinieken van Nederland. Jaarlijks worden hier meer dan 1500 patiënten geopereerd. De operaties worden uitgevoerd in Rijnstate Arnhem en Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede.

Innovaties rond het maagverkleiningstraject

Het Rijnstate onderzoekt de mogelijkheid om een maagverkleining endoscopisch uit te voeren. Deze relatief nieuwe en minder invasieve techniek, waarbij de maag via de mond en slokdarm wordt verkleind, kan voordelen bieden zoals een sneller herstel en minder complicaties. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van de procedure, vooral bij patiënten met overgewicht en diabetes mellitus.

Bij het Zuyderland is een maagverkleining dankzij een slimme pleister sinds twee jaar een dagbehandeling. De slimme pleister wordt direct na de operatie op de buik geplakt. Deze pleister, in feite een zeer klein slim medisch apparaat, registreert elke vijf tot tien minuten ongemerkt hartslag, ademhaling, houding en activiteit van de patiënt.