VR-bril helpt bij angst voor injecties of bloedafname

Mensen die zo bang zijn dat ze bloedafnames of injecties vermijden of in paniek raken voordat de behandeling begint, kunnen in het Deventer Ziekenhuis hulp krijgen via de VR-bril van Psylaris. Met deze virtual reality bril kan bijvoorbeeld exposure- en EMDR-therapie worden gegeven zodat mensen van hun angsten afkomen. Tijdens de pilot die loopt tot en met januari 2025 krijgen patiënten de keuze om te worden behandeld te een VR-bril.

De VR-bril is een laagdrempelige manier om de angsten of spanning bij patiënten te verminderen of om nare ervaringen te verwerken. De eerste reactie van patiënten die gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid zijn positief. Deze patiënten willen niet meer zonder de VR-bril worden behandeld.

Levensechte scenario’s

Met de VR-bril op kunnen patiënten de voor hen spannende situaties zoals een bloedafname of MRI-scan op een veilige en gecontroleerde manier beleven. De behandeling kan in verschillende stappen worden opgebouwd. Zo kan er bij naaldenangst worden gekozen uit verschillende scenario’s waarbij het lijkt alsof de patiënt zelf de bloedafname ondergaat. Juist door naar de beelden te kijken en eraan te wennen, neemt de angst af.

Om de ervaring zo realistisch mogelijk te maken, kunnen medisch psychologen gelijktijdig de handelingen van een bloedafname nabootsen op de arm van de patiënt. Naast angsten voor medische handelingen kan met de VR-bril ook andere angsten worden behandeld zoals: sociale angst, angst voor overgeven of smetvrees.

Andere therapieën

De VR-bril kan verder nog worden ingezet voor afleiding en stressverlichting via ontspannings- en hypnose-oefeningen. Voor patiënten met een medisch trauma is het naast de VR-bril ook mogelijk om EMDR-therapie te krijgen. Daarbij wordt de werkgeheugenbelasting geoptimaliseerd.

Een groeiend aantal instellingen in de zorg zet VR-, AR-brillen (augmented ofwel ‘toegevoegde’ reality) of een combinatie van beide technologieën in voor verschillende doelen. Dat kan bestrijding van angst of pijn zijn, maar ook ter informatie over of voorbereiding op een behandeling of operatie, om stress van zorgprofessionals te verlichten of om hen te trainen. Het Deventer Ziekenhuis mikt specifiek op de bestrijding van angst bij patiënten.

VR Cube

