WHO handboek helpt bij digitale transitie eerstelijnszorg

Met het uitbrengen van een handboek met stappenplan voor de digitale transformatie voor Eerstelijnszorg wil de Wereldgezondheidsorganisatie WHO landen ondersteunen bij het digitaliseren van de eerstelijnszorg en gezondheidsinformatie en zo de wijze waarop zorg geleverd wordt toekomstbestendig te maken.

Hoewel veel landen al hard op weg zijn met de digitale transitie van de zorg, is het voor veel andere landen nog steeds een (te) grote uitdaging. Met het handboek wil de WHO niet alleen de digitalisering van papieren dossiers bespreken, maar landen ook helpen om over te stappen op digitalisering, wat uiteindelijk kan leiden tot digitale transformatie, en zo fundamenteel verandert hoe gezondheidsdiensten worden geleverd en gebruikt.

Het 98 pagina tellende ‘Digital transformation handbook for primary health care’ is tot stand gekomen door een jarenlange samenwerking met het Human Reproduction Program en het Department of Digital Health and Innovation. Doel van het handboek (pdf) is het formuleren van software- en systeemvereisten voor een persoonsgericht point of service-systeem (PCPOS).

Stappenplan digitalisering

Daarvoor zijn twee stappenplannen ontwikkeld, voor twee verschillende scenario’s. Een stappenplan gaat uit van een vertrekpunt waarbij de eerstelijnszorg nog volledig afhankelijk is van papieren documentatie en communicatie. Het tweede stappenplan is bedoeld voor eerstelijns zorgsystemen die (deels) al gedigitaliseerd zijn.

Het handboek van de WHO beschrijft hoe digitale oplossingen kunnen worden geïntegreerd, inclusief de wijze waarop tools kunnen worden aangepast om patiëntregistratie te verbeteren, informatiestromen te stroomlijnen en besluitvormingsondersteuning te verbeteren. Daarnaast worden standaarden benoemd die interoperabiliteit te garanderen met digitale implementatie op basis van wereldwijde standaarden zoals SMART Guidelines. Dit is een aanpak om de toepassing van digitale levensreddende interventies te systematiseren en te versnellen, en HL7 FHIR, waarin standaarden voor gegevensuitwisseling vastgelegd zijn.

Digitale hulpmiddelen

Een ander aspect dat in het handboek aan de orde komt zijn adviezen over het gebruik van digitale hulpmiddelen voor patiëntgerichte zorg. Denk aan kaders voor de integratie van platforms voor de patiëntbetrokkenheid, het personaliseren van de zorg voor patiënten en de verbinding tussen patiënten en zorgverleners te verbeteren. Verder staan in het handboek ook stapsgewijze adviezen over het aanleren van digitale hulpmiddelen en het implementeren en opschalen van platforms.

"De transitie van oude papieren en digitale systemen naar interoperabele, geïntegreerde en uitgebreide digitale systemen die de doelstellingen van het zorgsysteem bevorderen en het gebruik van gegevens verbeteren, is voor veel zorginstellingen een beangstige onderneming. Dit handboek bespreekt niet alleen de digitalisering van papieren dossiers, maar helpt landen ook om over te stappen op digitalisering, wat uiteindelijk kan leiden tot digitale transformatie, wat fundamenteel verandert hoe gezondheidsdiensten worden geleverd en benaderd", aldus de WHO.