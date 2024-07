Zorgtechnologie webinar, Project Route 66a en bestuurswisselingen

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het aangekondigde webinar met ambassadeurs zorgtechnologie, het aanstaande einde van Project Route 66a en de opzegging door MedMij van de samenwerkingsovereenkomst tussen MedMij, Nictiz en VZVZ. Verder ook aandacht voor de komst van een nieuwe bestuursvoorzitter bij het St. Antonius Ziekenhuis en het vertrek van een bestuurslid bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Webinar voor ambassadeurs zorgtechnologie

Op 7 oktober organiseren Digivaardig in de Zorg en Anders Werken in de Zorg een webinar voor ambassadeurs zorgtechnologie, i-nurses, projectleiders, innovatoren en iedereen die geïnteresseerd is in zorgtechnologie. Tijdens het webinar komen vier ambassadeurs zorgtechnologie aan het woord.

Samen met de deelnemers gaan zij op zoek naar de overeenkomsten en succesfactoren bij de inzet van deze ambassadeurs. Hoe ziet hun dag eruit? Welke taken vervullen ze? Waar zitten de grootste uitdagingen? Tijdens het webinar wordt ook ingezoomd op praktische zaken zoals het aantal uur per week dat ze de rol vervullen, de invulling en het verschil tussen de digicoach en de i-nurse. Deelnemers kunnen vragen stellen en de ambassadeurs zullen persoonlijke tips delen. Aanmelden kan hier.

Project Route 66a stopt

De initiatiefnemers van het Project Route 66a, voor het digitaal delen van labwaarden met apotheken, hebben besloten om het project stop te zetten omdat de kosten en baten niet voldoen aan de verwachtingen. Het project had tot doel om, met toestemming van de patiënt, het uitwisselen van labwaarden tussen laboratoria en apothekers mogelijk te maken.

Daarmee liep Project 66a vooruit op de realisatie van het programma Medicatieoverdracht (MO), waarin uitwisselen van labwaarden onderdeel is. “De afgelopen maanden hebben betrokken partijen onderzocht wat nodig is om het beoogde doel te bereiken. Dan is het jammer dat de uitkomsten van dit onderzoek niet overeenstemmen met de verwachtingen”, aldus de teleurgestelde projectleider namens VZVZ, Peter Gouw.

MedMij zegt overeenkomst op

MedMij heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst tussen MedMij, Nictiz en VZVZ te beëindigen. VZVZ is momenteel de beheerder van het MedMij Afsprakenstelsel. In dat kader verzorgt VZVZ ook de doorontwikkeling en regiefunctie. Om een goede transitie mogelijk te maken en continuïteit te borgen is besloten een contractbeëindiging per 1 april 2025 aan te houden.

VZVZ kan kog niets zeggen over de gevolgen van deze opzegging. Daarover gaat de organisatie in de komende periode in gesprek met de betrokken stakeholders. In de periode tot 1 april 2025 zal VZVZ conform de overeenkomst haar contractuele verplichtingen nakomen en borgen dat het netwerk blijft functioneren.

Nieuwe bestuursvoorzitter St. Antonius

Onlangs is Monique Valentijn benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis. Op 1 september neemt zij die rol van Luc Demoulin over. Monique maakt sinds 2020 deel uit van de RvB van het ziekenhuis. Zij zet zich onder andere met passie en veel enthousiasme in voor de digitale zorgtransformatie.

“Ik ben enthousiast dat ik mag voortzetten waar ik mij de afgelopen jaren met veel toewijding mee bezig heb gehouden. Nu vanuit een andere rol, waarin ik meer kan bijdragen aan het vormen van een sterk netwerk. Een positie die ik met liefde inneem. Mijn prioriteiten daarbij zijn om het St. Antonius slagvaardiger en duurzamer te maken en onze patiënten en medewerkers verder door de zorgtransformatie te leiden. Naar meer zorg zelf, thuis en digitaal”, aldus Monique.

Afscheid bestuurslid ASZ

Met ingang van 1 november gaat Annemiek Rutters, nu nog lid van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, aan de slag als voorzitter van de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep in de regio Leiden.

"We mogen als Albert Schweitzer echt trots zijn op de goede samenwerking tussen raad van bestuur, raad van toezicht, managementteam, medische staf, ondernemingsraad en cliëntenraad. De openheid waarin we samen besturen, heeft de afgelopen jaren tot mooie resultaten geleid. Datzelfde geldt voor de samenwerking binnen Drechtzorg, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen en Rivas Zorggroep. Met laatstgenoemde gaan we de band nog verstevigen. Ik denk dat we op het gebied van regionale samenwerking vooroplopen", aldus Annemiek.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.