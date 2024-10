Zorgverzekeringen en online gezondheidsdiensten: wat je moet weten

Online gezondheidsdiensten hebben enorm aan populariteit gewonnen. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn teleconsultaties en gezondheidsapps. En dat heeft zo zijn redenen. Denk daarbij aan de toenemende behoefte aan toegankelijke gezondheidszorg. Je kunt gemakkelijk contact opnemen met je zorgverlener. En daarvoor hoef je het huis niet te verlaten. En dat is vooral handig voor mensen met beperkte mobiliteit, maar ook als je een drukke agenda hebt of woont in een afgelegen gebied. Zorgverzekeringen, zoals UnivéUnivé, spelen een cruciale rol in het vergoeden van deze online diensten. In dit blog kom je er meer over te weten.

Een dekking voor digitale consultaties valt binnen de polis

Zorgverzekeraars hebben zich snel aangepast aan de groeiende vraag. Waar je dan aan kunt denken? Een goed voorbeeld is de dekking voor digitale consultaties en e-health platforms als onderdeel van hun standaard polissen. Dit betekent dat een bezoek aan een arts via een video-oproep vaak wordt gedekt op dezelfde manier als een traditioneel fysiek consult in de basis verzekering. Neem wel altijd de polisvoorwaarden zorgvuldig door. Dit omdat de dekking kan variëren per verzekeraar en per type verzekering. Sommige polissen dekken alleen een beperkt aantal consulten per jaar. Of ze bieden alleen vergoeding voor bepaalde aandoeningen. Wel zo handig om te weten, toch?

Ontdek de apps die chronische aandoeningen kunnen beheren

De dekking van online consulten is razend populair. Maar er is ook een groeiende interesse in apps die helpen bij het beheren van chronische aandoeningen. Denk daarbij aan diabetes en hoge bloeddruk. Deze apps kunnen patiënten helpen hun medicatie-inname bij te houden. Maar ook om hun symptomen te monitoren en gezondheidsgegevens te delen met hun zorgverleners. Verzekerden moeten wel altijd even nagaan of hun zorgverzekeraar specifieke apps ondersteunt. En of er sprake is van een vergoeding of tegemoetkoming voor het gebruik ervan. Zo kom je in de loop van de tijd niet voor gekke verrassingen te staan.

Start vandaag nog met het checken van je eigen polis

Je hebt nu net even een wat beter beeld gekregen van wat zorgverzekeraars kunnen betekenen in online gezondheidsdiensten. Klinkt dit jou als muziek in de oren? Het is dan een goed idee om je huidige verzekering een keer goed onder de loep te nemen en eventueel over te stappen als je ergens anders een betere polis tegen gaat komen. Laat het vergelijken dus maar snel een keer beginnen. Ook voor jouw specifieke situatie is er een passend aanbod.