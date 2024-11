Zuyderland pakt no shows aan met hulp van AI

Het Zuyderland ziekenhuis voorspelt en voorkomt tegenwoordig no show-afspraken met de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Jeanine Beuken van het Data Science team vertelt in ICT&health 6: “Door de pilot weten we dat het AI-model de juiste groep selecteert. Nu breiden we inzet van het model uit naar meer zorgaandachtsgebieden in het ziekenhuis.”

Het klantcontactcentrum van het ziekenhuis belt sinds begin dit jaar mensen waarvan het risico op een no show hoog inschat wordt. Wekelijks krijgt een medewerker van het centrum een overzicht dat wordt gegenereerd door een eigen AI-model: dit zijn patiënten met een afspraak op de korte termijn en een hoog risico op no show. Daarop belt de medewerker deze patiënten op ter herinnering.



Jeanine Beuken werkt bij de afdeling BI en is als data science specialist betrokken bij de pilot van het Zuyderland ziekenhuis. “In totaal rolden er in een half jaar zo 200 hoogrisicopatiënten uit het AI-model”, schetst ze. “Van de 100 die we aan de telefoon kregen, kwam nog maar 19 procent niet naar de afspraak. Bij de 100 mensen die we niet spraken, was dat maar liefst 34 procent.”

Effort versus profijt

Bij het Data Science team van het Zuyderland ziekenhuis komen regelmatig verzoeken binnen om met data uit het ziekenhuis processen eenvoudiger of efficiënter te maken. Zo ook het plan om iets aan de no show-afspraken te doen, vertelt Beuken.



“Bij dit soort verzoeken wegen we altijd af: wat is de effort versus de verwachte opbrengst?” In het geval van de no shows viel die afweging positief uit. “Het trainen van een AI-model vraagt vooral in het begin om veel inzet. Daarna blijf je het model natuurlijk ontwikkelen, maar dat kost minder tijd. Terwijl: het verwachte resultaat van het AI-model op no shows schatten we in als aanzienlijk.”

Eerst klein, dan opschalen

Hoe kom je vervolgens tot een goed voorspellend model? Het Zuyderland ziekenhuis startte klein, met een pilot bij drie specialismen: Oogheelkunde, Interne Geneeskunde en Longgeneeskunde. Na de eerste, goede resultaten breidt het ziekenhuis de pilot uit naar meer zorgaandachtsgebieden. Waarschijnlijk 16 in totaal. “Het gaat niet alleen om specialismen, maar bijvoorbeeld ook om beeldvormende afdelingen. Een MRI-afspraak is bijvoorbeeld hartstikke kostbaar. Dan is het al helemaal vervelend als de afspraak vergeten wordt.”

Ook ZGT (Ziekenhuisgroep Twente - Almelo en Hengelo) wil met behulp van een AI-model het aantal patiënten dat niet opdaagt voor een afspraak terugdringen. Jaarlijks zijn er ruim 21.000 van deze no-shows, die het ziekenhuis omgerekend drie miljoen euro aan verloren spreekuurtijd kosten. Door beter te voorspellen wie mogelijk niet komt opdagen voor een afspraak, kunnen deze patiënten vooraf gebeld worden om hen aan de afspraak te herinneren. Eerder al heeft het Erasmus MC met succes een AI-toepassing ingezet om no-shows te verminderen.



Lees het hele artikel over de no-show aanpak van het Zuyderland ziekenhuis in editie 6 van ICT&health, die op 13 december verschijnt.