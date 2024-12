Catharina Ziekenhuis biedt nu ook thuismonitoring bij hoge bloeddruk

Het Catharina Ziekenhuis timmert al tijdenlang flink aan de weg op het gebied van thuismonitoring. Steeds meer patiënten die voor een (chronische) aandoening normaliter regelmatig voor controle naar het ziekenhuis moesten komen, kunnen nu een deel van die controles zelf thuis doen en digitaal naar artsen en verpleegkundigen sturen. De volgende groep, na onder andere COPD, astma en zwangerschapsdiabetes, zijn patiënten met een (acute) hoge bloeddruk, hypertensie.

Sinds kort kunnen deze patiënten hun bloeddruk, op vooraf bepaalde tijdstippen, zelf thuis meten en via de thuismonitoring app naar het ziekenhuis sturen. Wanneer een patiënt voor controle in het Catharina Ziekenhuis komt, dan wordt gevraagd of hij of zij aan de thuismonitoring willen deelnemen. Dat geldt ook voor patiënten die vanuit de huisarts worden doorverwezen.

Monitoring in ziekenhuis

Behalve de bloeddrukmetingen, kunnen patiënten in de app ook andere (relevante) gegevens invullen. Denk aan het gewicht en eventuele lichamelijke activiteit. Is de gemeten bloeddruk te hoog, dan wordt daarvan door het systeem een melding gemaakt bij de verpleegkundig specialist of de monitoringsverpleegkundige. Die zullen de patiënt dan contacteren om eventuele veranderingen in de behandeling of medicatie te bespreken.

“Voor die patiënten wordt de zorg dankzij deze vorm van thuismonitoring écht beter. In de thuisomgeving meten patiënten vaker. In het ziekenhuis gebeurt dat alleen bij de controles. De monitoringsverpleegkundigen kunnen zo eerder vaststellen dat een patiënt misschien iets moet aanpassen in medicijngebruik. Zo voorkom je uiteindelijk ook spoedopnames", vertelt Daan van den Bersselaar, verpleegkundig specialist in het Catharina Ziekenhuis. Hij ondersteunt patiënten die willen overstappen op thuismonitoring.

Tips en leefstijladvies

In de thuismonitoring app voor patiënten die in behandeling zijn voor een te hoge bloeddruk kunnen zij ook informatie en tips vinden over wat zij zelf kunnen doen om de bloeddruk te verlagen. Minder zout eten bijvoorbeeld, maar ook voldoende bewegen en in het algemeen letten op gezonde voeding. Daarnaast biedt de app ook de mogelijkheid om meldingen in te stellen, bijvoorbeeld om herinnerd te worden aan het innemen van medicijnen. “Ook zijn educatieve modules beschikbaar met informatie over hoge bloeddruk en een gezonde leefstijl”, zegt Van den Bersselaar.

Het beschikbaar maken van thuismonitoring voor patiënten die bij het Catharina Ziekenhuis in behandeling zijn voor een te hoge bloeddruk past prima in het streven van het ziekenhuis om thuismonitoring voor steeds meer zorgpaden beschikbaar te maken, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. De Santeon ziekenhuizen, waar het Catharina Ziekenhuis ook onderdeel van is, startten hiervoor eerder al het ‘Zorg bij jou-programma’.