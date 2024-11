Combi-behandeling werkt goed voor patiënten met reuma

Onderzoekers hebben aangetoond dat een model van patiënt-geïnitieerde zorg (PIFU), ondersteund door telemonitoring (TM), effectief is voor patiënten met spondyloartritis (SpA) en zorgkosten bespaart. Het onderzoek, uit de TeleSpA-studie, is uitgevoerd door het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ hebben in samenwerking met Medisch Spectrum Twente en werd onlangs gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Rheumatology.

In de TeleSpA-studie werden tweehonderd patiënten met stabiele SpA willekeurig toegewezen aan PIFU/TM of de gebruikelijke zorg (UC). Patiënten in de PIFU/TM-groep konden zelf bepalen wanneer zij contact opnamen met hun reumatoloog, terwijl patiënten in de UC-groep reguliere afspraken hadden. Daarnaast vond er bij de PIFU/TM-groep na zes maanden een controle plaats via een e-healthplatform, waar de reumatoloog de resultaten van vragenlijsten en bloedonderzoek controleerde.

Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal consulten omlaag kan. Patiënten in de PIFU/TM-groep hadden gemiddeld 1,9 polikliniekbezoeken per jaar, vergeleken met 2,6 bezoeken in de UC-groep. Dit betekent een significante reductie van 25,4% (p=0,00097). De PIFU/TM-benadering leidde ook tot een kostenbesparing van €180 per patiënt per jaar.

Verder is aangetoond dat er geen significante verschillen in de gezondheidsuitkomsten tussen beide groepen zijn. Daarmee blijkt dat PIFU/TM even effectief is als traditionele zorg. Daarbij komt dat meer dan 90% van de patiënten in beide groepen tevreden was over de ontvangen zorg.

Relevant voor toenemende zorgvraag

De resultaten van de TeleSpA-studie suggereren dat een combinatie van zelfgestuurde zorg en telemonitoring een duurzaam alternatief kan bieden voor traditionele zorgmodellen. Dit is vooral relevant vanwege de toenemende zorgvraag en de verwachte tekorten aan zorgpersoneel. Het draagt bij aan de groeiende kennis over de integratie van digitale zorgoplossingen in de dagelijkse praktijk. Verdere onderzoeken gaan zich richten op de implementatie van PIFU/TM in bredere zorgomgevingen en de rol van kunstmatige intelligentie om deze processen verder te optimaliseren.

Hybride zorgverlening en thuismonitoring

Ook de Sint Maartenskliniek gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor hybride zorgverlening bij reumapatiënten. De kliniek ondersteunt ruim dertig patiënten met jicht bij het thuismeten van hun urinezuurwaarden. De patiënten worden intensief, maar wel digitaal en op afstand, begeleid door reumatologen en verpleegkundigen. Het onderzoek duurt voor elke patiënt 24 weken. Naar verwachting zijn alle metingen medio april 2025 afgerond en worden de resultaten in de zomer 2025 gedeeld.