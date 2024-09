Consortium gaat informatie rond kanker en werk optimaliseren

Deze maand gaat het project ‘Multidisciplinair Consortium Kanker en Werk’ van start. Binnen dit project wordt geïnventariseerd welke informatie over werken met/na kanker beschikbaar is. Vervolgens worden er concrete verbeteringen aangebracht en wordt de informatie gebundeld beschikbaar gesteld op kanker.nl. Doel is om de informatievoorziening rondom kanker en werk te optimaliseren.

Jaarlijks krijgen zo’n 50.000 mensen in de werkende fase van hun leven te horen dat ze kanker hebben. Die diagnose kan, ook na het herstel, gevolgen hebben voor iemands werkvermogen. Tegelijkertijd is werk vaak ook belangrijk voor inkomen, zingeving en soms ook afleiding. Het is dus belangrijk dat patiënten naar eigen vermogen en behoefte kunnen blijven werken met kanker of weer aan het werk kunnen gaan nadat ze hersteld zijn.

Moeilijk vindbaar

Informatie hierover is echter vaak versnipperd en moeilijk te vinden. Daarom willen de projectpartners van het Multidisciplinair Consortium Kanker en Werk de informatie beter vindbaar maken. Belangrijk daarbij is dat niet alleen informatie wordt verzameld voor mensen die willen en kunnen werken met of na kanker, maar ook voor mensen die dat niet meer kunnen. Ook zij moeten weten wat de mogelijkheden zijn.

Maar ook voor zorgprofessionals en werkgevers moet er meer informatie komen. Een mooi initiatief op dit gebied dat twee jaar geleden werd ontwikkeld, is de e-learning ‘Kanker en Werk’ voor Verpleegkundigen. Deze e-learning helpt hen om het gesprek over werk aan te gaan, iets wat veel verpleegkundigen moeilijk vinden. Ook is er aandacht voor het feit dat werken ook herstelbevorderend kan zijn.

Blijvend consortium

In de eerste fase van het project, die anderhalf jaar duurt, zal in eerste instantie in kaart worden gebracht welke informatie al beschikbaar is. Ook wordt onderzocht welke behoeften er zijn en welke informatie nog ontbreekt, zodat de bestaande informatie gericht kan worden aangevuld. Na die eerste fase zal op de website kanker.nl een online informatie-infrastructuur worden opgebouwd. Die informatie-infrastructuur wordt vervolgens onderhouden door een blijvend consortium.

Het consortium dat de komende jaren met dit project aan de slag gaat, bestaat uit verschillende belangrijke partners op het gebied van kanker en werk. Dit zijn Stichting Kanker.nl, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Amsterdam UMC, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) en Re-integratiebureau Re-Turn | Werk & Kanker. Na afronding van het project zal Stichting Kanker.nl de nieuwe informatie-infrastructuur onderhouden en de informatievoorziening verder verbeteren. Dit doet zij in structurele samenwerking met KWF Kankerbestrijding.