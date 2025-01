Digitale zorg Meander: beter goede voorbereiding dan snelle start

MeanderGroep Zuid-Limburg (MGZL) levert een combinatie van digitale en fysieke thuiszorg. De MeanderGroep wordt daarbij ondersteund door CZ en MobileCare. “En met succes, want de klanten ervaren nu een grotere eigen regie, terwijl onze zorgverleners hun werk efficiënter kunnen doen dankzij de combinatie van digitale en fysieke zorg”, vertelt Programmamanager cluster Wijkverpleging bij Meander, Judith Peeters, in ICT&health 1.

De wijkverpleegkundige bekijkt samen met de klant en diens mantelzorger of VirtueleThuiszorg van MobileCare een goed alternatief voor de zorgverlening kan zijn. Er is keuze uit meer dan veertig digitale interventies van MobileCare. Deze zorginnovaties zorgen ervoor dat klanten langer zelfstandig en veilig thuis kunnen wonen. Inmiddels ontvangen 1350 klanten VirtueleThuiszorg. In juni 2024 bereikte Meander een mijlpaal van 1.000 klanten.



Maar ook zorgverleners zijn met de samenwerking met MobileCare geholpen, vertelt Peeters. “De zorgmedewerkers hebben nu een centraal punt waarbij ze terecht kunnen wanneer ze hulpmiddelen nodig hebben voor de klanten. MobileCare beheert de toepassingen, maar draagt bijvoorbeeld ook zorg voor de gebruikersovereenkomsten, het onderhoud en servicecontracten. Ook zorgen ze vanuit MobileCare ervoor dat de medewerkers een heldere instructie ontvangen over het toepassen van de hulpmiddelen.”

Klantbehoefte voor ogen

De hierboven geschetste transitie naar deze gecombineerde vorm van zorgverlening binnen een grote organisatie is niet over één nacht ijs gegaan. Bij het realiseren van dit soort veranderingen is het volgens Peeters erg belangrijk dat je altijd goed voor ogen blijft houden waaraan je klant behoefte heeft.



“We zetten pas een digitaal hulpmiddel in als er ook daadwerkelijk op dat moment vraag naar is en de situatie daarvoor geschikt is. Daarmee staat de behoefte van de klant centraal. Die klantbehoefte komt naar voren tijdens ons werk, wanneer we de zorgvraag gaan formuleren via het verpleegkundig redeneren.”



Tessa Schreibers, directeur Wijkverpleging van Meander vult aan en vertelt dat de inzet van digitale interventies inmiddels goed in de reguliere bedrijfsvoering is ingebed. “Alleen door een gestructureerde aanpak met een compleet pakket aan middelen bereik je de gewenste resultaten.”

Per gebied starten

MGZL is per gebied gestart met de inzet van digitale hulpmiddelen in de thuiszorg. Een verandering die impact heeft op de klant, de mantelzorger en op zorgverlener, legt Schreibers uit. “De medewerkers gaven twee dingen aan die ze moeilijk vinden. In de eerste plaats was dat het voeren van het gesprek dat de zorgverlening in sommige gevallen voortaan digitaal gaat plaatsvinden. Ten tweede gaven de medewerkers aan dat ze eigenlijk wel meer wilden weten over VirtueleThuiszorg en het inzetten van digitale interventies. Ze vonden een workshop die ze hebben gehad niet toereikend.

