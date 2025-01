EHDS aangenomen door Europese Raad

Een nieuwe verordening over het eenvoudiger en EU-breed uitwisselen van en toegang tot gezondheidsgegevens is aangenomen door de Raad van de Europese Unie. Het wetsbesluit voor deze European Health Data Space (EHDS) heeft als doel om via databeschikbaarheid betere zorg te realiseren. De verordening versterkt de patiëntenzorg en bevordert wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleid in Europa. Ook geeft het burgers meer regie over hun eigen elektronische gezondheidsgegevens die zijn opgeslagen en zorgverleners meer tijd voor patiëntenzorg.

Het wetsbesluit is genomen onder voorzitterschap van Polen. Izabela Leszczyna, de Poolse minister van Volksgezondheid zegt op de website van de Raad dat de digitale transformatie van de gezondheidszorg in Europa een belangrijke prioriteit is van het Pools voorzitterschap. “De EHDS is een cruciale stap in dit proces en geeft EU-burgers de mogelijkheid om overal in de EU hun gezondheidsgegevens te raadplegen”.

Het wetsbesluit sluit daarmee ook aan op de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel en de visie en strategie op secundair datagebruik. Met de nieuwe regels krijgen de burgers sneller en eenvoudiger toegang tot hun elektronische gezondheidsgegevens. Dit geldt in zowel hun thuisland als wanneer ze in lidstaten verblijven. Ook krijgen burgers meer inzicht in en zeggenschap over het gebruik van hun gegevens. De EU-landen moeten daarom een digitale gezondheidsautoriteit oprichten om de nieuwe bepalingen uit te voeren.

Accurate gegevens

Voor de zorgverleners betekent een betere databeschikbaarheid dat zij sneller over de nodige en accurate gegevens over hun patiënten beschikken. Ook als die gegevens in verschillende zorgsystemen zit. Dat scheelt veel administratieve lasten en voorkomt fouten. Daardoor kunnen zorgverleners zicht richten op het helpen van patiënten.

De EHDS draagt ook bij aan het doen van wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers en beleidsmakers hebben ook toegang tot geanonimiseerde, beveiligde gezondheidsgegevens. Op die manier kunnen ze het potentieel van de gezondheidsgegevens van de EU benutten voor wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling van betere behandelingen en de verbetering van de patiëntenzorg.

Interoperabiliteit

EU-landen digitaliseren niet in dezelfde mate. Dat bemoeilijkt de gegevensuitwisseling tussen lidstaten. Volgens de nieuwe verordening moeten alle systemen voor elektronische patiëntendossiers (EPD's) voldoen aan het Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers, voor EU-brede interoperabiliteit. De verordening wordt formeel ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en treedt 20 dagen na bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking.

Carla Meeuwis is onlangs benoemd tot gebruikersvoorzitter van IHE Nederland. Integrating the Healthcare Enterprise Nederland brengt zorgaanbieders, leveranciers, beleidsmakers en -uitvoerders bij elkaar, zodat zij samen elektronische zorgprocessen verbeteren. In haar rol als gebruikersvoorzitter roept Meeuwis zorgverleners op om zich veel nadrukkelijker te bemoeien met de invulling van de EHDS. “Zorgverleners zullen zelf de regie moeten pakken en moeten aangeven hoe een gebruiksvriendelijk zorginformatiesysteem eruit moet komen te zien.”