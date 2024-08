Erasmus MC werkt aan verduurzaming laboratoria

Verduurzaming is een van de speerpunten waar ook in het Erasmus MC hard gewerkt wordt. Het ziekenhuis publiceert al vier jaar een jaarlijks rapport over de CO2-voetafdruk waarbij men streeft naar een reductie van 55 procent in 2030. Daarvoor heeft het Erasmus MC zich ook aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de verduurzaming van de laboratoria van het ziekenhuis. Zo hebben lab-analist Esmee Kasteleijn en haar Green Team het afgelopen half jaar al 11.500 kilo harde plastics gerecycled.

Wereldwijd produceren biologische laboratoria jaarlijks 5,5 miljoen toen plastic afval. Esmee Kasteleijn, die erg begaan is met het milieu en verduurzaming, besloot zich enkele jaren geleden aan te sluiten bij het Green Team Biomedische Wetenschappen. Doel van dit team van onderzoekers is het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de laboratoria. Het eerste succes van het team werd in 2022 behaald, toen gestart werd met de inzameling van harde en zachte plastics. “Ik ben erg blij dat onze pipetbakjes, verpakkingsfolies en jerrycans nu een tweede leven krijgen”, aldus Esmee.

Lab-afval verder verminderen

De eerste stappen op het gebied van het recyclen van lab-materialen zijn dus al gezet. Esmee en haar team willen uiteraard nog veel meer bereiken. “Er is gelukkig steeds meer mogelijk op dat gebied. Waar we eerst alleen zachte plastics konden recyclen, kunnen we dit nu ook met hard plastics, blik en drankkarton. Het zou mooi zijn als we in de toekomst bijvoorbeeld ook onze wegwerphandschoenen kunnen recyclen”, vertelt Esmee.

Het maken van duurzamere keuzes bij de inkoop van materialen voor de laboratoria is een volgende stap die het Green Team genomen heeft. “Tegenwoordig krijgen we onze buffervloeistof geleverd in kleinere potten, die we vervolgens aanlengen op het lab. Dit resulteert in minder afval en is duurzamer qua transport. Bovendien kiezen we vaker voor bio-afbreekbaar materiaal, bijvoorbeeld bij onze epjes: kleine buisjes die we gebruiken voor het opslaan van monsters”, zegt Esmee.

Om het energieverbruik van de laboratoria terug te dringen, worden apparaten die niet gebruikt worden nu uitgezet. Daarbij helpt ook de beslissing om de temperatuur van de vriezers, waar mogelijk, van -80 naar -70 graden te brengen.

Awards voor duurzaamheidsinzet

Het Erasmus MC beschikt over veertien laboratoria. Om die allemaal te stimuleren mee te werken aan de verduurzaming, heeft het Green Team een award-systeem bedacht. “Afdelingen kunnen een bronzen, zilveren of gouden award verdienen voor hun duurzaamheidsinzet. Ze kunnen bijvoorbeeld punten verzamelen door duurzaam inkopen te doen, apparaten regelmatig schoon te maken, duurzaam om te gaan met afval, of door met het openbaar vervoer naar congressen te reizen”, aldus Esmee.

Daarnaast organiseert het Green Team diverse informatiesessies over duurzaamheid, zoals een filmavond in de collegezaal waar een documentaire over duurzaamheid bijgewoond kan worden.